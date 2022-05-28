Жители Поти выступили против работы металлургического комбината

28 мая 2022, 19:42

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Около десятка жителей города Поти на западе Грузии заблокировали сегодня въезд на территорию местного металлургического комбината. Протестующие потребовали закрыть предприятие, предположив, что его работа вредит экологии. В администрации завода назвали его деятельность безопасной.

Жители Поти посетовали на условия жизни рядом с металлургическим заводом

Жители города Поти на западе Грузии вышли сегодня на акцию протеста против работы местного металлургического комбината. Протестующие заявили, что опасаются за свое здоровье, так как, по их предположению, работа завода наносит вред окружающей среде и загрязняет экологию. Участники акции потребовали от властей или остановить работу предприятия, или предоставить им жилье в другом месте,сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию "Формула ТВ".

"В противном случае наши митинги продолжатся", – заявил один из участников акции протеста.

Участники акции отметили, что помимо выбросов и шума, во время работы завода периодически происходят взрывы, которые сильно повреждают их дома. Активисты говорят, что живут в таких условиях уже много лет, и на проблему никто не реагирует.

27 мая на заводе взорвался газовый баллон, пояснил представитель компании. По его словам, это "нормальный производственный процесс". "Мы стараемся максимально соблюдать нормы безопасности, но в производственном процессе случаются [различные ЧП]", – заявил он в эфире телекомпании.

Сотрудник предприятия пояснил, что жители вышли на протест после того, как на днях на заводе произошел взрыв газового баллона. "Пожара не было, дым был виден, это была промышленная пыль, потому что в плавильную печь случайно попал газовый баллон. Обычно металлолом бросают в печь, но этот баллон, к сожалению, оказался с газом", – объяснил он.

Сотрудник компании также уточнил, что в результате взрыва никто не пострадал. "Этого не должно было случиться! Мы усилим технадзор", – подчеркнул он.

По данным телеканала "Рустави-2", после взрыва газового баллона на территории завод начала проверку Служба природоохранного надзора. Телеканал также опубликовал сегодня на своем сайте ролик, на кадрах которого показаны около десятка людей, которые стоят на проезжей части улицы. Дорога перекрыта мусорным контейнером и несколькими автомобильными шинами. С обеих сторон улиц скопилось несколько легковых машин и грузовиков, стоит полицейский автомобиль.

Судя по кадрам, акция протеста проходила около предприятия, за забором, рядом с которым протестуют жители, видны производственные боксы. Затем на кадрах показана сама территория завода – в частности пункт пропуска, бокс и прилегающая к нему территория.

К 19.00 мск движение по улице Чавчавадзе восстановлено, местные жители ждут встречи с руководством завода и мэром. Они говорят, что объявят о более крупных митингах, если их требования не будут выполнены. Что касается требования населения о денежной компенсации, то оно не рассматривается, сообщила телекомпания. На звонок корреспондента "Кавказского узла" представители завода не ответили.

Жители припортового района Поти также потребовали компенсацию для переезда

Это вторая акция протеста на этой неделе в Поти. 23 и 24 мая жители улицы Джавахишвили перекрыли трассу и железную дорогу, ведущие в экономическую зону, протестуя против того, что опасные для здоровья грузы на территории порта обрабатываются открыто, из-за чего у населения, в том числе у детей, возникают проблемы со здоровьем. Они попросили денежную компенсацию, чтобы поменять жилье самостоятельно. По словам жителей улицы Джавахишвили, они намерены продолжать акции протеста, пока правительство не представит конкретные инициативы по решению экологической ситуации, сообщила "Нетгазети".

По данным местной неправительственной организации "Поти за свои права", открытая обработка сыпучих грузов приводит к загрязнению воздуха ."Нарушается стандарт обработки сыпучих грузов, из-за чего на этом участке создается невыносимая пыль. Пыль добавляется к шуму и загрязнению воздуха выхлопными газами. Невозможно остановиться даже на 10 минут", — привело издание слова главы организации Элисо Джанашии.

По ее словам, жители прилегающих к порту домов жалуются на состояние здоровья. Исследования показывают, что у большинства детей в крови высокая концентрация свинца и других тяжелых металлов. В протестах принимают участие жители двух пятиэтажных домов по улице Джавахишвили, 30-32, где живут около 100 семей. Протестующие просят компенсацию в размере 70 000 долларов для переезда, пояснила Джанашия.

Жители Поти годами выступают против загрязнения воздуха, неприятных запахов и шума, выхлопных газов в промышленных и портовых районах, Воздух загрязнен пылью и сажей, а также тяжелыми металлами, что негативно сказывается на здоровье местных жителей, особенно детей, сообщило НПО "Центр социальной справедливости". Организация призвала правительство выявить источники и масштабы загрязнения атмосферного воздуха в городе, изучить ущерб здоровью жителей города и выявить виновных в зягрязнении воздуха.

"Кавказский узел" также писал, что 21 ноября 2021 года жители грузинского села Шкмери провели массовую акцию протеста, потребовав отменить разработку марганцевого месторождения. Добыча марганца приведет к ухудшению экологии и нанесет вред здоровью сельчан, предположили тогда они.

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