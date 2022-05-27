Убийство похитителя невесты в Ингушетии создало повод для кровной мести

27 мая 2022, 06:13

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Согласно местным обычаям, родственники жителя Ингушетии, который был убит после похищения невесты, могут объявить кровную месть убийце, отметила этнограф Макка Албогачива. При этом тревогу вызывает судьба похищенной невесты, так как ее родные ранее были против этого замужества и теперь могут ее убить за непослушание, подчеркнула журналистка Светлана Анохина.

Как сообщал "Кавказский узел", около полуночи 19 мая в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с огнестрельными ранениями было доставлено тело 29-летнего местного жителя. 23 мая следствие сообщило о задержании подозреваемого в убийстве. По версии следствия, он застрелил человека после того, как тот похитил его сестру, чтобы на ней жениться. 26 мая врачи рассказали, что у застреленного похитителя невесты было шесть смертельных ранений. Молодой человек и его избранница жили в селе Экажево и давно знали друг друга, однако родители девушки были против их отношений, рассказал односельчанин.

Убитый Ибрагим Дзортов, прежде похищал эту девушку и затем отправил старейшин своего рода к ее родне для сватовства, но те отказались отдавать свою дочь замуж за Ибрагима и потребовали вернуть ее домой, а Ибрагиму наказали впредь к ней даже не подходить близко, рассказал ранее односельчанин Дзортова. По его словам, молодой человек не понял серьезность предупреждений со стороны родни девушки и украл ее еще раз. Ее затем вернули домой во второй раз. Дзортов был убит, а девушку с тех пор никто не видел. По словам родных, она ушла из дома неизвестно куда.

По словам журналистки Светланы Анохиной, которая много лет освещает проблему с правами женщин на Северном Кавказе, первое, что вызывает озабоченность – это судьба девушки, которую хотел похитить Ибрагим Дзортов. "Девушка находится непонятно где, полиция не просит показать ее потому, что для таких просьб нужно заявление от родственников. А его, конечно нет. Так что сейчас она находится в смертельной опасности, если уже не убита. Там убивают не только за побег замуж (а это был именно побег замуж, а не похищение), а за непослушание", – сказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что в Ингушетии штрафуют за похищение невест.

Поскольку убийство похитителя невесты было совершено демонстративно, то есть "стопроцентная вероятность" объявления кровной мести, добавила она. "Но ее уже давно не существует как института, есть лишь отдельные случаи", – сказала Анохина.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

На то, что в Ингушетии запрещены похищения невест, также указала врио заведующего отделом этнографии Кавказа Кунсткамеры Макка Албогачива. "Несколько лет назад муфтият издал указ об этом и теперь семью парня штрафуют на 200 000 рублей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается кровной мести за убийство жениха-похитителя, то, по словам Албогачиевой, она обычно объявляется. "Исключение составляют случаи, если со стороны мужчины было насилие в адрес женщины – в этом случае действия убившего могут быть оправданы с точки зрения адата и шариата", – пояснила она.

Коснувшись вопроса о том, могут ли действия брата похищенной невесты быть квалифицированы как необходимая самооборона, юрист Евгений Черноусов указал, что по Уголовно-процессуальному Кодексу в отличие от списка отягчающих обстоятельств, который четко ограничен, список смягчающих обстоятельств не закрыт.

"Можно сказать, что защита родной сестры может быть смягчающим обстоятельством. Что касается превышения необходимой самообороны, то это один из самых сложных составов преступления в России. Превышения нет, если на человека идет другой и по его словам или действиям видно, что он может и готов убить. В этом случае, даже если обороняющийся стреляет, это находится в пределах необходимой самообороны", – заключил юрист.

Напомним, обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?"

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