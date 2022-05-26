Источники раскрыли подробности убийства жениха-похитителя в Ингушетии

26 мая 2022, 06:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Врачи насчитали у жителя Ингушетии, застреленного после похищения невесты, шесть смертельных ранений, сообщили в больнице. Молодой человек и его избранница жили в селе Экажево и давно знали друг друга, однако родители девушки были против их отношений, рассказал односельчанин.

Как информировал "Кавказский узел", около полуночи 19 мая в Ингушскую республиканскую клиническую больницу с огнестрельными ранениями было доставлено тело 29-летнего местного жителя. 23 мая следствие сообщило о задержании подозреваемого в убийстве. По версии следствия, он застрелил человека после того, как тот похитил его сестру, чтобы на ней жениться. По решению суда подозреваемый взят под стражу.

В полночь 19 мая в республиканскую клиническую больницу Ингушетии поступил 29-летний житель республики с множеством огнестрельных ранений, спасти его врачам не удалось, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дежурная медсестра учреждения, представившаяся Тамарой.

По ее словам, врачи насчитали у пациента шесть ранений головы и туловища, не совместимых с жизнью. "Доставившие в больницу молодого человека люди сообщили, что парня расстреляли из проезжающей машины", - сказала медсестра.

Убитый молодой человек Ибрагим Дзортов и девушка из семьи Боковых жили в селе Экажево и давно знали друг друга, рассказал "Кавказскому узлу" их односельчанин Алихан.

"Видно, у них друг к другу были серьезные чувства. И поэтому они решили создать семью, о чем, видимо, девушка сообщила своим родным. Однако родители ее были категорически против такого выбора. Тогда Ибрагим Дзортов умыкнул девушку и отправил старейшин своего рода, согласно нашим обычаям к ее родне для сватовства, те отказались отдавать свою дочь замуж за Ибрагима и потребовали вернуть ее домой, а Ибрагиму наказали впредь к ней даже не подходить близко", - сказал он.

По словам односельчанина, молодой человек не понял серьезность предупреждений со стороны родни девушки и украл ее еще раз. "Девушку Боковы и во второй раз вернули домой. Ибрагим Дзортов был убит, а девушку с тех пор никто не видел. По словам родных, она ушла из дома неизвестно куда", - отметил Алихан.

Подозреваемым в убийстве проходит брат девушки Дауд Боков, уточнил "Кавказскому узлу" источник в силовых структурах.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?". По мнению кавказоведов, похищение невесты никак не согласуется с шариатом, согласно которому для вступления в брак требуется согласие родителей. По их словам, в современном обществе молодые люди упускают из виду основы обычая умыкания невесты, поэтому имеют место случаи похищения девушек.

Подавляющее большинство ингушей при возникновении противоречий между нормами исламского, российского и ингушского обычного права будут склоняться к тому, чтобы отдать приоритет исламской системе, считает руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев.

"Исторически так сложилось, что жизнедеятельность ингушского народа регулировалась тремя разными правовыми системами: исламской, российской и системой обычного права. Порой нормы исламского, российского и ингушского обычного права идут в противоречие между собой, и человеку необходимо отдать приоритет чему-то одному из них. Когда общество в целом или отдельные его представители считают допустимым для себя в разных правовых коллизиях по-разному расставлять приоритеты, это приводит к хаосу и беспорядку<...> Вовсе не значит, что все они сами следуют этому правилу [исламскому праву]. В иной ситуации верх над разумом человека берут его эмоции или его животные рефлексы, и он отдает предпочтение более выгодному для себя или удовлетворяющему его эго варианту", - сказал он "Кавказскому узлу".

Абадиев считает, что события в Экажево не поддаются оправданию ни в одной из трех систем права. "Даже стократное похищение невесты не дает никому никакого права лишать жизни человека ни согласно исламскому праву, ни согласно ингушскому обычному праву, ни согласно российскому праву. Такое деяние должно быть встречено самой строгой мерой наказания. Прощение не всегда есть хорошо, в иных ситуациях оставление человеческого проступка без наказания есть самое что ни на есть зло", - полагает он.

В Ингушетии с 2013 года действует соразмерная совершенному проступку мера наказания за похищение невесты - штраф в 200 тысяч рублей на общественные нужды через имама того или иного населённого пункта. Однократное применение этого наказания в большинстве случаев напрочь отобьёт желание повторить свой поступок, отметил руководитель ассоциации.

При отягчающих обстоятельствах в ингушском обществе к виновнику можно применить и определенные воспитательные меры физического характера, полагает он. "Жизнь не состоит из сплошных солнечных дней, часто в ней случаются и трагедии, подобные той, что произошла на днях в Ингушетии. Но правильное и самое главное единогласное расставление приоритетов при возникновении правовых коллизий позволит ингушскому обществу безболезненно решать подобные вопросы, предотвращая их повторения вновь", - добавил Абадиев.

"Кавказский узел" не располагает комментариями родственников Бокова и Дзортова относительно происшествия в Экажево.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.