Эвакуированные жители Донбасса. Кадр видео Россия 1

26 мая 2022, 11:22

Более 15 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Россию через пункты пропуска в Ростовской области за сутки въехали более 15 тысяч беженцев из Донбасса, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась почти на неделю раньше объявления спецоперации российских военных на Украине. Погрануправление ФСБ ежедневно приводит число приезжающих в Ростовскую область беженцев. 25 мая оно озвучило данные о 15,5 тысячи прибывших.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан", - цитирует пресс-службу погрануправления ФСБ "Интерфакс".

Напомним, жители Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированные еще до начала спецоперации в Волгоградскую область, рассказывали "Кавказскому узлу", что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. В Ростовской области беженцы жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Также они заявляли, что вынуждены подавать в России заявки на выплаты из-за сложной экономической ситуации, и что им пришлось добираться самостоятельно и за свой счет.

Общение журналистов с беженцами регламентируется властями. Чтобы попасть в пункт временного размещения, журналисту необходимо иметь специальное разрешение, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. А днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами в Таганроге.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Володарского района сообщили о гибели военного на Украине", "Повышенные меры безопасности отменены в двух районах Кубани", "Охрана приграничных районов усилена в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 мая 2022, 12:26

26 мая 2022, 11:42

  • Оппозиция возобновила акции протеста в Ереване

    Участники акции протеста собрались у здания Высшего судебного совета в Ереване и потребовали возбудить уголовное дело против премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты также выразили солидарность родственникам погибших во время эскалации карабахского конфликта в 2020 году.

26 мая 2022, 10:41

26 мая 2022, 09:41

26 мая 2022, 08:56

  • Жители поселка под Баку добились сноса самостроев в прибрежной зоне Каспия

    Власти приступили к сносу самостроев в прибрежной зоне Каспия в Хазарском районе Азербайджана. Частники строят виллы, высокие ограждения и выпиливают скалы для размещения ресторанов, рассказали активисты. Местные чиновники уточнили, что снос производят сами владельцы самостроев. Жестких временных рамок и требований к ним нет, но власти подключатся к сносу построек в случае нарушения предписаний, объяснили они.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи