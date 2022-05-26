Более 15 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

26 мая 2022, 11:22

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В Россию через пункты пропуска в Ростовской области за сутки въехали более 15 тысяч беженцев из Донбасса, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась почти на неделю раньше объявления спецоперации российских военных на Украине. Погрануправление ФСБ ежедневно приводит число приезжающих в Ростовскую область беженцев. 25 мая оно озвучило данные о 15,5 тысячи прибывших.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан", - цитирует пресс-службу погрануправления ФСБ "Интерфакс".

Напомним, жители Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированные еще до начала спецоперации в Волгоградскую область, рассказывали "Кавказскому узлу", что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. В Ростовской области беженцы жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Также они заявляли, что вынуждены подавать в России заявки на выплаты из-за сложной экономической ситуации, и что им пришлось добираться самостоятельно и за свой счет.

Общение журналистов с беженцами регламентируется властями. Чтобы попасть в пункт временного размещения, журналисту необходимо иметь специальное разрешение, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. А днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами в Таганроге.

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