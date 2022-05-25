Число прибывших в Ростовскую область беженцев выросло на 15,5 тысячи

25 мая 2022, 12:53

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Через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки прибыли более 15,5 тысячи беженцев из Донбасса, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", к 24 мая в Ростовскую область за сутки прибыли более 13,5 тысячи беженцев с территории Донбасса.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15,5 тысячи граждан", - цитирует пресс-службу областного пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

По данным ведомства, 23 мая в Ростовскую область прибыли свыше 11,5 тысячи беженцев, а всего с начала недели - более 40 тысяч.

Эвакуация беженцев из Донецкой и Луганской народных республик началась почти за неделю до объявления спецоперации на Украине. Прибывшие в Волгоградскую область беженцы заявили, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

В Ростовской области некоторые из прибывших с территории Донбасса жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Также они заявляли, что вынуждены подавать в России заявки на выплаты из-за сложной экономической ситуации, и что им пришлось добираться самостоятельно, оплачивая услуги перевозчиков.

С самого начала эвакуации общение журналистов с беженцами регламентируется властями. Для того, чтобы попасть в пункт временного размещения, журналисту необходимо иметь специальное разрешение, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. А днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами в Таганроге.

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