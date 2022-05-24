Более 13,5 тысячи беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

24 мая 2022, 11:16

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За сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 13,5 тысячи беженцев, сообщили пограничники.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 мая за сутки в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 11,5 тысячи беженцев.

За сутки с территорий Донецкой и Луганской народных Республик (ДНР и ЛНР) в Ростовскую область прибыли более 13,5 тысячи беженцев, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного пограничного управления ФСБ.

Сутками ранее границу в Ростовской области пересекли более 11,5 тысячи беженцев, передал "Интерфакс".

Напомним, ранее жители Донбасса рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что вынуждены подавать в России заявки на выплаты из-за сложной экономической ситуации. Некоторые другие беженцы ранее пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Также они заявили, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Общение журналистов с беженцами регламентируется властями с самого начала эвакуации. 24 марта "ОВД-инфо"* информировало, что для посещения пунктов временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области. 23 марта была задержана журналистка Полина Ефимова после попытки пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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