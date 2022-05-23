Коллеги Гаджиева провели пикеты в Махачкале

23 мая 2022, 16:15

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Дагестанские журналисты на двух одиночных пикетах в Махачкале потребовали прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. В частности, 16 мая пикет с требованием освободить Гаджиева провел заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Коллеги Гаджиева провели сегодня два пикета на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, неподалёку от комплекса зданий республиканских МВД и УФСБ, следует из публикаций в Telegram-канале "Черновика".

"Наши требования к властям остаются те же: свободу Абдулмумину Гаджиеву! Прекращение абсурдного, построенного на лжи и фантазиях, уголовного дела, возбужденного в отношении нашего коллеги!" – говорится в одной из публикаций.

Помимо журналиста "Черновика", требующего освободить Гаджиева, пикет провел также журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. "Требование пикетчика – дать свободу всем политическим заключённым", - говорится в сообщении, проиллюстрированном фотографией Юсупова, вышедшего на пикет.

Напомним, 13 мая на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева свидетели рассказали о школе хафизов, которая строилась на средства благотворительного фонда "Ансар", лекциях Исраила Ахмеднабиева в махачкалинской мечети и нюансах работы газеты "Черновик". Защита Гаджиева заявила ходатайство о проведении комплексной экспертизы его статей, чтобы всесторонне исследовать тексты, посредством написания которых, согласно версии следствия, журналист и совершил преступление. Суд отложил рассмотрение ходатайства.

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