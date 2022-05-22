Землетрясение произошло в Сочи

22 мая 2022, 11:13

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Подземные точки магнитудой 3,5 зафиксированы в шести километрах от центра Сочи.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло сегодня около 05:50 мск.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине десяти километров в точке с географическими координатами 43.65 градуса северной широты и 39.76 градуса восточной долготы, это в шести километрах от центра Сочи, следует из данных на сайте центра. Магнитуда землетрясения составляла 3,5.

Указанная географическая точка находится в микрорайоне КСМ Сочи, примерно в шести километрах от центра города, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".

Землетрясение ощущалось на улицах Навагинская, Островского, Макаренко, в КСМ, в Кудепсте, Молдовке, в Лазаревском районе, Дагомысе, Лоо, сообщили "Кубанские новости".

"Кавказский узел" также писал, что 2 марта землетрясение магнитудой до 5 произошло в 21 км от центра Сочи.

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