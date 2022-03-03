В Сочи произошло землетрясение

03 марта 2022, 04:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В 21 км от центра Сочи произошло землетрясение магнитудой до 5.

По данным спасателей, сейсмособытие произошло в 22:56.

На место происшествия отправлены спасатели МЧС, серьезных разрушений на курорте не зафиксировано, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

По данным сейсмологов, ощутимый толчок произошел в Центральном районе: на улицах Навагинская, Островского, Макаренко, КСМ, а также в районе поселка Дагомыс. В Адлере землетрясения не почувствовали.

"Зафиксировано землетрясение 4-5 баллов в районе микрорайона Бытха Хостинского района Сочи", - сказала руководитель сейсмостанции Сочи Елена Карпович, чьи слова приводит "Интерфакс".