Число прибывших в Ростовскую область беженцев выросло на 14 тысяч за сутки

20 мая 2022, 10:31

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Через пункты пропуска в Ростовской области за минувшие сутки в Россию приехали свыше 14 тысяч беженцев из Донбасса, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась почти за неделю до объявления специальной операции российских военных на Украине. Погрануправление ежедневно приводит число прибывших беженцев за сутки. К 19 мая в Ростовскую область приехали более 13,5 тысячи беженцев из Донбасса.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 14 тысяч граждан", - цитирует сообщение Пограничного управления ФСБ по Ростовской области "Интерфакс".

Жители Донбасса, прибывшие в Волгоградскую область до спецоперации, делились с "Кавказским узлом" своими историями. Мама двоих детей Татьяна из Лутугино рассказала, что ситуация в ее родном городе обострилась перед выездом. Наталья из Первомайска отметила, что это уже вторая эвакуация ее семьи (с 2014 года), но все равно она сильно нервничает, поскольку "снимаешься с нажитого и бежишь неизвестно куда". Пенсионерка Мария из ЛНР пояснила, что ее семья эвакуировалась, потому что "президент сказал".

Некоторые беженцы, приехавшие в Ростовскую область, жаловались на задержки с выплатами материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, в частности на то, что ждут денег уже несколько недель. Они отметили, что приезжали лишь для оформления документов и собираются вернуться домой. Общение с беженцами в Ростовской области регламентируют местные власти, и для того, чтобы попасть в пункт временного размещения, журналистам необходимо иметь специальное разрешение.

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