Более 13,5 тысячи беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

19 мая 2022, 10:17

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За минувшие сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 13,5 тысячи беженцев, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая за сутки с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Ростовскую область прибыли 14,5 тысячи беженцев.

За минувшие сутки пункты пропуска на границе в Ростовской области пересекли более 13,5 тысячи беженцев из Донбасса, информирует сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управление ФСБ.

Напомним, о начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. 24 февраля началась спецоперация российских военных на Украине.

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