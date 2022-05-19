Беженцы с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Фото: Виктория Корнеева / don24.ru / АО «Дон-медиа»

19 мая 2022, 10:17

Более 13,5 тысячи беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За минувшие сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 13,5 тысячи беженцев, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая за сутки с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Ростовскую область прибыли 14,5 тысячи беженцев.

За минувшие сутки пункты пропуска на границе в Ростовской области пересекли более 13,5 тысячи беженцев из Донбасса, информирует сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управление ФСБ.

Напомним, о начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. 24 февраля началась спецоперация российских военных на Украине.

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Примечание:

"Власти Володарского района сообщили о гибели военного на Украине", "Охрана приграничных районов усилена в Ростовской области", "Повышенные меры безопасности отменены в двух районах Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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