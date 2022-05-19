Дело о массовом отравлении в Волгодонске дошло до суда

19 мая 2022, 07:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Завершено расследование дела против директора предприятия и его заместителя, которые не обеспечили соблюдение санитарии в ресторане в Волгодонске, после посещения которого 24 человека обратились к врачам с признаками отравления, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 августа 2021 года стало известно, что симптомы отравления появились у 31 ребенка на тренировочных сборах в центре загородного отдыха в Волгодонске. Следователи тогда возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи завершили расследование уголовного дела против директора и заместителя директоры фирмы, которая занимается организацией отдыха и питания. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Оба участника дела обвиняются по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей"), сообщило вечером 18 мая на своем сайте следственное управление СКР по Ростовской области.

Часть 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей") предусматривает до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, в августе 2021 года 24 спортсмена в возрасте от 11 до 18 лет, прибывшие на тренировочные сборы по фехтованию в один из центров загородного отдыха в Волгодонске, после приема пищи обратились к врачам с симптомами отравления. Шесть из них в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в инфекционное отделение, остальные проходили амбулаторное лечение.

Было установлено, что причинной отравления стали некачественные продукты. На столовых предметах в ресторане и в пище были обнаружены бактерии различной этиологии, у двух сотрудников пищеблока ресторана обнаружен норовирус второго генотипа, сказано в сообщении.

Кроме того, пищу готовили сотрудники, не имеющие соответствующего образования, не прошедшие медосмотров, обязательную гигиеническую подготовку и аттестацию. Также отсутствовал производственный контроль и не соблюдались санитарные правила, заявили следователи.

"Ответственными за организацию питания в соответствии с требованиями санитарно эпидемиологического законодательства являются директор и заместитель директора центра загородного отдыха", – подчеркнуло ведомство.

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