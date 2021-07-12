Следком заинтересовался массовым отравлением в Астрахани

12 июля 2021, 09:18

Десять посетителей кафе госпитализированы в Астрахани с симптомами отравления, следователи проводят проверку заведения, сообщил сегодня Следственный комитет.

О начале проверки обстоятельств отравления посетителей кафе в Астрахани сообщило сегодня областное управление СКР. Ведомство уточнило, что пострадавшие обратились к врачам 8 июля.

"Несколько астраханцев и гостей города после посещения кафе, расположенного в Ленинском районе, почувствовали недомогание. Десять человек попали в областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "отравление неустановленным веществом", их состояние оценивается как стабильное", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Следователи уже осмотрели кафе, опросили владельца заведения, изъяли продукты и сделали смывы со столов и приборов, информирует агентство.

По словам некоторых из пострадавших, в кафе в тот день отдыхали несколько компаний: две группы студентов отмечали выпускной, а еще одна компания праздновала день рождения. Кроме того, одна из пострадавших, жительница Астрахани, вечером 8 июля заказала ужин в этом кафе и также почувствовала себя плохо, сообщает сегодня "КаспийИнфо".