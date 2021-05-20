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20 мая 2021, 12:47

Массовое отравление произошло в волгоградском детсаду

Родители 10 воспитанников детского сада рассказали о диарее и рвоте у их детей, сообщили в мэрии Волгограда, предположив, что заболевание не связано с организацией питания в детсаду. Прокуратура начала проверку обстоятельств отравления детей.

Диарея и рвота появились в ночь на 20 мая у 10 воспитанников одной из групп детского сада № 201, сообщил сотрудник пресс-службы мэрии Волгограда, уточнив, что родители к врачам не обращались.

По его словам, заболевание скорее всего не связано с пищеблоком, где готовят еду, так как дети из других групп не жаловались на недомогание. "Ко всем детям, которые чувствуют недомогание, будут направлены на дом педиатры, соответствующие донесения направят в надзорные органы. Ситуация находится под контролем, будет организована межведомственная проверка", - приводит слова сотрудника мэрии РИА Новости.

19 мая 17 детей из этой группы питались в детском саду, рассказал сотрудник мэрии. "Всего в садике 140 воспитанников. Данное обстоятельство дает основания предполагать, что заболевание не связано с питанием. В то же время для установления всех обстоятельств заболевания детей оператор питания готов предоставить всю необходимую информацию и суточные пробы блюд, которые готовили вчера в пищеблоке детского сада. В настоящее время дошкольное учреждение работает в обычном режиме, соблюдаются все предписания Роспотребнадзора", - цитирует сегодня сотрудника мэрии V1.ru.

Индивидуальный предприниматель Александр Стрельников, организовавший питание в детском саду, озвучил готовность "оказывать полное содействие" в выявлении причин недомогания детей. "По запросу будет предоставлена вся необходимая документация по качеству сырья, по качеству продуктов питания, по состоянию здоровья сотрудников пищеблока. Кроме того, следуя стандартному внутреннему протоколу действий в подобных ситуациях, на экспертизу в независимую лабораторию направлены пробы всего сырья, продуктов, а также смывы с поверхностей пищеблока. Сотрудники кухни готовы пройти дополнительные медицинские обследования в лицензированном медучреждении", - приводит его слова издание.

По словам одного из родителей, рвота у его дочери началась ночью. "Вечером мы забрали ребенка из детского сада. Всё было хорошо, она даже поужинала. А вот ночью началась рвота. Ребенка тошнило часов до трех утра, мы уже собирались вызывать скорую, но потом ей стало лучше, и она уснула", - приводит издание его слова.

Областная прокуратура уже организовала проверку в связи с заболеванием воспитанников детского сада. "По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

Примечание:

"Роспотребнадзор рапортовал о множестве нарушений в детском саду Шахт", "13 школьников госпитализированы на Кубани после отравления", "Власти отчитались об улучшении качества воды в Марьиных Колодцах".

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