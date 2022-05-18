Уволенные работники заводов "Боржоми" потребовали выплаты зарплат

18 мая 2022, 04:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Директор "Боржоми" отказался встретится с уволенными работниками и покинул территорию завода. Рабочие приняли решение привлечь Народного защитника Грузии и Инспекцию труда к расследованию нарушений их прав.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая работники "Боржоми" (IDS Borjomi Georgia) провели акцию протеста против ухудшения условий трудовых контрактов после приостановки работы заводов по розливу минеральной воды. Протестующие заявили, что готовы подписать контракты, только если с открытием заводов старые условия будут возвращены. 5 мая 49 сотрудников завода, несогласные с ухудшением условий трудовых контрактов, были уволены. На собрании первичной профсоюзной организации 9 мая рабочие заводов IDS Borjomi Georgia потребовали восстановить на работе 49 ранее уволенных коллег, вернуться к прежним условиям труда и повысить зарплату на 10%.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, подпавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того как Фридман попал под санкции.

Председатель профсоюза работников аграрной экономики, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе сообщил 16 мая корреспонденту "Кавказского узла", что была достигнута договоренность о встрече 17 мая рабочих с генеральным директором предприятия Иване Мачавариани. Рабочие пришли на встречу, но сам директор отказался встретится с уволенными рабочими и покинул территорию завода.

IDS Borjomi Georgia 13 мая не выплатила зарплату некоторым сотрудникам, не заключившим новые контракты. Подписавшие предлагаемые компанией контракты сотрудники зарплату получили.

«Хочу со всей ответственностью заявить, что этим методом сотрудников «Боржоми» не купить, не разделить и не противопоставить! В случае необходимости каждый сотрудник завода "Боржоми" будет бороться за восстановление уволенных коллег и их трудовые права!», - заявил профсоюзный лидер.

Георгий Диасамидзе считает, что руководство предприятия не выплатило зарплату с целью принуждения сотрудников к подписанию новых контрактов. У всех у них банковские обязательства, кредиты, семьи и дети. "Такое дискриминационное и несправедливое отношение, применяемое IDS Borjomi Georgia, к сожалению стало реальностью и служит только одной цели: заставить сотрудников подписывать неприемлемые условия!», - сказал Диасомидзе.

Кроме того, согласно последней редакции трудового кодекса Грузии, уволенные при реорганизации работники имеют право на компенсацию. Это подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в юридическом департаменте профсоюзов.

Сотрудник IDS Borjomi Georgia Андро Баблидзе рассказал, что на работников оказывают давление. «Идет борьба за существование наших семей. Мы требуем, чтобы всем сотрудникам выплатили зарплаты», - говорит Андро Баблидзе в видео, распространенном профсоюзами.

Рабочие приняли решение привлечь Народного защитника Грузии (омбудсмена) и Инспекцию труда к расследованию дискриминации сотрудников предприятия и нарушений условий их труда.

Сотрудники IDS Borjomi Georgia пытались поговорить с мэром Боржоми, но мэра на месте не оказалось, передало ТВ Формула.

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