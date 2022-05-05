Рабочие заводов "Боржоми" добились переговоров об условиях контрактов

05 мая 2022, 04:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Компания IDS Borjomi Georgia после приостановки работы заводов по розливу минеральной воды предложила работникам трудовые контракты с худшими условиями. Рабочие вышли на акцию протеста, в результате руководство компании решило начать процесс переговоров о трудовых контрактах при участии профсоюзов.

Как писал "Кавказский узел", IDS Borjomi Georgia входит в состав компании IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, подпавшим под введенные странами Запада из-за ситуации на Украине санкции. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того как ее совладелец Михаил Фридман попал под санкции.

Год назад, 17 мая 2021 года около 400 рабочих Боржомских разливочных заводов в Грузии объявили забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплат. 18 мая 2021 года компания "Боржоми" заявила, что уровень зарплаты бастующих сохраняется несмотря на пандемию, а сама забастовка организована профсоюзами с целью саботажа. 21 мая 2021 года Объединение профсоюзов Грузии поддержало бастующих рабочих. С помощью забастовки рабочие Боржомских разливочных заводов в Грузии смогли добиться согласия владельцев предприятия на повышение зарплат и улучшение условий труда.

Во дворе завода №1 компании IDS Borjomi Georgia 4 мая рабочие собрались на акцию протеста. По предложенным им новым условиям ставка оплаты сверхурочной работы была снижена со 140% от зарплаты до 125%, из контрактов исчезли премии. Протестующие на акции заявили, что готовы подписать контракты, только если с открытием заводов старые условия будут возвращены. Они потребовали встречи с гендиректором компании Иване Мачавариани и главой правительства Ираклием Гарибашвили, сообщило 4 мая "Новости - Грузия".

Акцию протеста поддержал Профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности, который защищает интересы 400 человек, работающих на заводах IDS Borjomi, информировало издание.

"Многим рабочим позвонили и предложили оформить новый трудовой договор. Руководство завода предлагает согласиться на 50-ти процентное сокращение зарплат", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер профсоюза Гиоргий Диасомидзе.

Рабочие согласны проявить корпоративную лояльность, но соглашаются подписать такой договор только на три месяца, так как они считают, что за три месяца руководство и правительство должно найти выход из тупика, рассказал Диасомидзе. Рабочие собрались во дворе завода и ждали решения руководства. Результатом акции стало решение руководства компании с 5 мая начать процесс переговоров при участии профсоюзов.

Диасомидзе также рассказал о трудностях работников завода из-за проблем с зарплатами. Так, один из сотрудников пожаловался ему, что завтра его могут вышвырнуть из арендованной квартиры, если он не заплатит квартплату.

"Боржомская вода проливается в землю, мы не можем использовать национальное богатство, как другие страны", - подчеркнул профсоюзный лидер.

Рабочие собирались для встречи с руководством завода еще 2 мая, но тогда она не состоялась, так как премьер-министр Грузии пообещал, что общество скоро узнает о разрешении проблемы заводов "Боржоми", передало в тот же день ТВ "Формула".

Ранее об истории восстановления производства "Боржоми" рассказали в совместном заявление Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

"В середине 90-х, после гражданской войны, было полностью уничтожено производство минеральной воды "Боржоми". В то время, когда в Советском Союзе годовое производство "Боржоми" было 400 миллионов бутылок, после распада СССР его производство упало до пяти миллионов бутылок. Мы смогли приступить к производственному проекту "Боржоми" вместе с ведущими мировыми финансовыми учреждениями - Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, значительных частных и организационных инвесторов из США из Франции, Голландии, Италии. Лицензия на производство минеральной воды в Боржоми была получена по итогам международного тендера, а общий объем инвестиций в 26 миллионов долларов США был беспрецедентным на тот момент в Грузии… Компания "Боржоми" с 1997 по 2012 год дважды находилась в фактическом банкротстве - впервые во время финансового кризиса 1998 года, а затем в 2007 году, когда политическое руководство России запретило реализацию минеральной воды "Боржоми" и импорт в Россию. Тем не менее, в условиях нашего правления компании "Боржоми" удалось полностью модернизировать заводы. Увеличились рынки сбыта и экспорта "Боржоми" в 40 стран", - рассказал на своей странице в Facebook* основатель "ТВС Банка" Мамука Хазарадзе.

Несмотря на запрет России, тогда производство "Боржоми" увеличилось до 350 миллионов бутылок. Компания "Боржоми" превратилась в многонациональный холдинг, производящий минеральную воду в нескольких странах. Так, в нее вошли предприятия, производящие известные украинские воды - "Моршинскую", "Миргородскую" и другие, сообщил Мамука Хазарадзе. В 2002 году компания была выкуплена у первых инвесторов инвестиционным фондом Salford, основанным Бадри Патаркацишвили и его партнёрами. В 2013 году Salford передал контрольный пакет холдинга "Боржоми" российской финансовой группе "Альфа Капитал".

"Мы в течение нескольких лет работали над развитием "Боржоми" как грузинского бренда. Это была история успеха, и мы гордимся этим. Borjomi Development Case до сих пор преподается в одном из лучших университетов мира, Гарвардской школе бизнеса, как успешный пример превращения советского производства в современное конкурентоспособное предприятие", - рассказал на своей странице в Facebook* основатель ТВС банка Мамука Хазарадзе.

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