49 сотрудников заводов "Боржоми" уволены после акции протеста

05 мая 2022, 15:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Реорганизацией заводов объяснила компания IDS Borjomi Georgia увольнение работников, не согласных с ухудшением условий трудовых контрактов. Лидер профсоюза предложил властям выделить посредника для участия в переговорах между руководством компании и сотрудниками.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая работники IDS Borjomi Georgia провели акцию протеста против ухудшения условий трудовых контрактов после приостановки работы заводов по розливу минеральной воды. Протестующие заявили, что готовы подписать контракты, только если с открытием заводов старые условия будут возвращены.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, подпавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того как Фридман попал под санкции.

Заявление компании IDS Borjomi Georgia об увольнении сотрудников обнародовали сегодня телеканалы "Рустави 2" и "Формула". "Мы были вынуждены внести изменения в трудовые договоры с работниками, так как компания больше не может себе позволить оплачивать 100% часов ожидания на заводе. Поэтому мы предложили работникам обновленные условия (что означает 50% оплату сверхурочных часов - оплата за рабочее время остается без изменений), что, к сожалению, было неприемлемо для некоторого числа сотрудников, что вынудило нас начать процесс реорганизации на заводе и освободить 49 сотрудников", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Компания в своем заявлении также выразила надежду на то, что ей "не придется проводить дальнейшие сокращения".

Также сегодня председатель профсоюза аграрной экономики, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе подал в Минздрав заявление о начале посредничества между работниками «Боржоми» и работодателем. Он предложил Минздраву выделить посредника для переговоров с участием представителей государства, профсоюзов, работников и руководства компании.

Заявление подано в надежде на соглашение, но если соглашение не будет достигнуто в течение 21 дня, работники будут иметь право бастовать на законных основаниях, подчеркнул Георгий Диасамидзе в сообщении на своей странице в Facebook*.

"Мы не хотим предпринимать каких-либо незаконных действий, мы будем действовать в рамках законодательства и начнем этот процесс", - указал Диасамидзе, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.