Археолог привлек внимание к проблемам финансирования раскопок Зильгинского городища

15 мая 2022, 03:22

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Руководитель Зильгинской археологической экспедиции Хасан Чшиев на встрече во Владикавказе рассказал слушателями о найденных в Зильгинском городище бесценных артефактах. По его словам, во время охранных раскопок при строительстве трассы Владикавказ - Моздок была исследована узкая полоса городища, а на продолжение работ денег нет.

Как писал "Кавказский узел", расширение автодороги Владикавказ - Моздок, из-за которого под угрозу поставлено существование памятника истории федерального значения - древнего города алан, именуемого учеными как Зильгинское городище, приостановлено после того, как ученые и активисты в Северной Осетии привлекли к ситуации внимание. По словам археологов, древний аланской город, который называют Зильгинским городищем, является уникальным объектом, он имел связи с Китаем и Африкой, что свидетельствует о высокой организации алан и меняет представление об их истории. В апреле 2020 года следователи завели два уголовных дела в отношении председателя комитета дорожного хозяйства Северной Осетии после повреждения при прокладке автодороги городища.

Зильгинское городище - памятник федерального значения. В соответствии с указом президента РФ, с 1995 года он состоит на государственной охране (номер госрегистрации 151410461080006). Культурные слои сармато-аланского городища датируются II-V веками нашей эры. Есть данные о том, что люди жили на городище до VII века нашей эры.

14 мая в арт-пространстве "Лампа" во Владикавказе прошла встреча с археологом, Хасаном Чшиевым. Она продолжалась около полутора часов и привлекла порядка 10 участников, помимо организаторов.

Зильгинское городище - "мегаполис раннего Средневековья", рассказал Хасан Чшиев. В течение нескольких веков, начиная с I века нашей эры, на этом месте был развитый и хорошо укрепленный город с торговлей и различными мастерскими - кузнечными, керамическими и так далее.

По словам археолога, раскопки на Зильгинском городище смогли пролить свет на многие вопросы, связанные с историей Кавказа и алан. Археологи нашли на этом месте множество бесценных артефактов - оружие, украшения, керамические изделия, предметы быта, лошадиную сбрую и прочее, отметил Чшиев.

Рассказ специалиста сопровождался показом слайдов с фотографиями сооружений, катакомб, украшений, посуды. "Многолетние раскопки в Казахстане, в Средней Азии в целом показали, что того, что мы здесь имеем, нет нигде, и что ранняя аланская культура родилась в результате синтеза кобанских племен и сарматских племен", - рассказал археолог.

То наследие, материальная культура, которую оставили жители Зильгинского городища, по технологиям и эстетике не имели аналогов на тот период, подчеркнул он.

Раскопки на Зильгинском городище проведены далеко неполные, исследован лишь малый процент, отметил эксперт. При реконструкции трассы Владикавказ - Моздок было немного затронуто городище - "макушка катакомбы" и отчасти цитадель. Эти разрушения зафиксировал комитет охраны памятников, в том числе Чшиев, как член экспертного совета комитета. После этого возмутилась местная общественность и работы на этом участке трассы были остановлены. "Были проведены охранные раскопки. Вся полоса, этот узкий участок, была полностью исследована, материал был извлечен и зафиксирован, дорога функционирует", - сказал археолог, отметив, что остальное городище остается практически не исследованным.

На продолжение раскопок нет финансирования, пояснил Чшиев. "Мы тогда провели спасательные охранные работы - и сразу об этом было забыто. Заказчика (раскопок) нет, это никому не интересно", - посетовал он.

Участники встречи активно задавали ему вопросы, связанные с Зильгинским городищем и историей древних алан в целом.

"У меня к данной лекции был профессиональный интерес, потому что Хасан Чшиев - это археолог, который знает нашу историю вплоть до XIII века до нашей эры. Он знает и кобанскую культуру, и аланскую. И мне, как гиду было интересно его послушать", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" студент-геолог и гид по Северной Осетии Роберт Баскаев.

"Мы организовали эту лекцию по запросу людей. Молодежь сейчас стала больше интересоваться своими корнями. И в мире в целом наблюдается тенденция к поиску своего предназначения, попыток осознать, "зачем и почему". Так что идея лекции - это запрос, который есть в обществе", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" организатор мероприятий в арт-пространстве "Лампа" Фатима Кусова.

По ее словам, те, кто приходит к ним на мастер-классы, также просят о различных мероприятиях, связанных с историей Осетии, ее традициями, с осетинским языком, с литературным наследием, в частности, с "Нартским эпосом".

"Например, у нас проходит книжный клуб, где мы стараемся читать осетинских авторов. Потому что мировую или российскую литературу мы все знаем, а местных авторов - не настолько. И встречи клуба пользуются большой популярностью, так как его ведущим является главный редактор журнала "Дарьял" Алан Цхурбаев. Это дает нам возможность знакомиться с новыми, молодыми писателями", - отметила собеседница.

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