07 апреля 2020, 05:22

Чиновник в Северной Осетии заподозрен в повреждении Зильгинского городища

Следователи завели два уголовных дела в отношении председателя комитета дорожного хозяйства Северной Осетии после повреждения при прокладке автодороги Зильгинского городища - уникального памятника аланской истории.

Как писал "Кавказский узел", расширение автодороги Владикавказ - Моздок, из-за которого под угрозу поставлено существование памятника истории федерального значения - древнего города алан, именуемого учеными как Зильгинское городище, приостановлено после того, как ученые и активисты в Северной Осетии привлекли к ситуации внимание. По словам археологов, древний аланской город, который называют Зильгинским городищем, является уникальным объектом, он имел связи с Китаем и Африкой, что свидетельствует о высокой организации алан и меняет представление об их истории.

В отношении председателя комитета дорожного хозяйства Северной Осетии возбуждено два уголовных дела, которые затем были соединены в одном производстве. Он подозревается в совершении преступлений по части 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 243 (повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Российской Федерации, говорится в сообщении, опубликованном 6 апреля на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северной Осетии.

По данным следствия, в июле 2019 года подозреваемый, будучи заказчиком, заключил госконтракт на строительство автодороги Хурикау - Малгобек - Моздок протяженностью более 60 километров. Планировалось, что работы будут завершены в декабре 2020 года.

При этом дорожные работы проводились на территории, которая находится "в зоне объекта культурного наследия федерального значения "Зильгинское городище, VI - XI вв. н. э.", в связи с чем любые работы должны были совершаться только с письменного разрешения органа по охране объектов культурного наследия на основании документации, согласованной с ним", говорится в сообщении ведомства.

Следствие отмечает, что подозреваемый не исполнил требования, и строительные работы привели "к повреждению части указанного объекта культурного наследия".

Отметим, что максимальное наказание по первой из упомянутых статей Уголовного кодекса - лишение свободы на срок до семи лет, по второй - лишение свободы на срок до шести лет. Какими-либо комментариями чиновника относительно предъявленных ему обвинений "Кавказский узел" пока не располагает.

Зильгинское городище - памятник федерального значения. В соответствии с указом президента РФ, с 1995 года он состоит на государственной охране (номер госрегистрации 151410461080006). Культурные слои сармато-аланского городища датируются II-V веками нашей эры. Есть данные о том, что люди жили на городище до VII века нашей эры.

"Это довольно большой и известный в археологическом мире памятник [...] Там огромный пласт материала, золотые вещи и самое главное - это знание об архитектуре ранних аланских городов и фортификаций. Там уникальные укрепления, крепости, оборонительные валы, защитные рвы глубиной до десяти метров", - рассказал ранее о Зильгинском городище председатель правления в Национальном историко-этнографическом обществе "Уасамонга" Марат Цагараев.

Примечание:

"Даргавский некрополь временно закрыт для туристов после появления видео с черепами", "Москва выделила 454 тысячи на реконструкцию музея во Владикавказе", "Представители проекта "Потерянная Осетия" просят власти защитить памятник культуры в селе Дзивгис".

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