Археологи назвали Зильгинское городище уникальным объектом

02 марта 2020, 02:50

Древний аланский город, которому грозит уничтожение при строительстве автодороги Владикавказ - Моздок, является уникальным историческим объектом. Поселение, существовавшее в первых веках нашей эры, имело связи с Китаем и Африкой, что свидетельствует о высокой организации алан и меняет представление об их истории, считают опрошенные "Кавказским узлом" археологи.

Как сообщал "Кавказский узел", расширение автодороги Владикавказ - Моздок, из-за которого под угрозу поставлено существование памятника истории федерального значения - древнего города алан, именуемого учеными как Зильгинское городище, приостановлено после того, как ученые и активисты в Северной Осетии привлекли к ситуации внимание.

Зильгинское городище - памятник федерального значения. В соответствии с указом президента РФ, с 1995 года он состоит на государственной охране (номер госрегистрации 151410461080006). Культурные слои сармато-аланского городища датируются II-V веками нашей эры. Есть данные о том, что люди жили на городище до VII века нашей эры.

Первые раскопки в Зильгинском городище велись археологами в 1980-х годах, рассказал 1 марта корреспонденту "Кавказского узла" директор ООО "Археологический центр" Феликс Дзуцев.

"Раскопки велись и нашими, и московскими археологами официально, на основании лицензии, которая называется «открытый лист». Она выдается на год. С середины прошлого века там была построена дорога, а сегодняшняя реконструкция дороги где-то приводит к ее расширению, где-то к углублению, вследствие чего и происходят эти разрушения на Зильгинском городище. Пострадал культурный слой, разрушены аланские катакомбы, погребальные сооружения. Из этих катакомб и обнаружились кости", - рассказал Дзуцев.

Исследователь отметил, что археологи очень интересуются разрушающимися объектам, к тому же в их изучении есть срочность.

"Долгое время там все было в замороженном состоянии, никто не копал. Мы сторонники того, чтобы не трогать те памятники, которые закопаны. Нам бы исследовать разрушающиеся объекты, что могут быть утеряны. Их очень много. Но сейчас при строительстве дороги произошли разрушения", - отметил Дзуцев.

По его словам, строительство дороги затрагивает ряд объектов культурного наследия, в том числе Батакаюртский грунтовый могильник, который также пострадал от строительных работ, находясь на маршруте строящейся трассы.

"За Батакаюртом находится аланский могильник и вот это Зильгинское городище вместе с катакомбными погребальными сооружениями. Их надо сейчас раскопать, выполнить мероприятия по сохранению оставшегося. Строительство заморожено, мы полагаем, что с новой недели будет какая-то ясность. На стадии проектирования были проведены разведки, в результате чего был выявлен ряд объектов археологии. Это пять объектов культурного наследия, в трех из которых предполагались раскопки и в двух - наблюдение, подразумевающее мониторинг хода строительных работ, когда при появлении признаков вскрытия памятников останавливаются работы и заключается договор на раскопки. Изначально дорожники говорили, что будет лишь реконструкция, что на одно полотно дороги наложат асфальт, и никакого расширения происходить не будет. Но в Батакаюрте также делали подпорную стену и таким образом получились разрушения катакомб", - рассказал Дзуцев.

Аланы - многочисленные ираноязычные племена, которые выделились в последние века до нашей эры из среды полукочевого сарматского населения Северного Прикаспия, Дона и Предкавказья и поселились в I веке нашей эры, по сведениям римских и византийских писателей, в Приазовье и Предкавказье, откуда совершали опустошительные походы на Крым, Закавказье, Малую Азию, Мидию. Прямыми потомками алан являются современные осетины. Они также сыграли определенную роль в этногенезе и культуре других народов Северного Кавказа, говорится в справке "Аланы" на "Кавказском узле".

На видео, размещенном 28 февраля на странице Rajdian в Facebook Феликс Дзуцев прокомментировал строительство трассы. По его словам, изначально речь шла о том, что дорога не будет расширяться "ни на йоту, что называется, однако они расширились и углубились, и в результате выпали сабли аланские, кости". При этом он добавил, что здесь "естественно, большую роль играет моральная сторона вопроса".

"Там катакомбы вскрыты на сегодняшний день, они как бы обнажены. Но мы не имеем право их раскапывать, поскольку для этого лицензия нужна [...], а чтобы ее получить, нужно где-то около месяца", - рассказал он.

Он отметил, что строителям были указаны места, где нельзя производить работы, и таких мест пять. "Там, мне кажется, надо пока заморозить стройку [...] Мы ведь прекрасно знаем, что дорога нужна, это необходимость. И какой-то, естественно, компромисс надо бы найти [...] Но компромисс компромиссу рознь, и есть такие вещи, на которые, как мне кажется, нельзя идти [...] Нужно заморозить те места, где находятся археологические объекты, а дальше смотреть надо, думать, разговаривать и находить какие-то решения вопроса", - отметил Дзуцев.

"Мы им пошли навстречу, поскольку часть памятников, то есть два памятника, мы сделали как бы наблюдение. В принципе, должны были как раскопки [...] Три объекта - надо раскопки [производить], в любом случае мы настояли, а два - наблюдение. Но все равно, ты когда наблюдаешь, если там что-то есть - останавливается стройка, дополнительное соглашение, раскопки и так далее", - также рассказал он.

Зильгинское городище раскрывает новые грани истории алан

Зильгинское городище дает академической науке знание об архитектуре ранних аланских городов и фортификаций, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления в Национальном историко-этнографическом обществе Алании "Уасамонга" Марат Цагараев.

Там огромный пласт материала, золотые вещи и самое главное - это знание об архитектуре ранних аланских городов и фортификаций. Там уникальные укрепления, крепости, оборонительные валы, защитные рвы глубиной до десяти метров.

"Это довольно большой и известный в археологическом мире памятник. Небольшие участки его были изучены известными российскими археологами, на протяжении нескольких лет там работали археологические экспедиции. Там огромный пласт материала, золотые вещи и самое главное - это знание об архитектуре ранних аланских городов и фортификаций. Там уникальные укрепления, крепости, оборонительные валы, защитные рвы глубиной до десяти метров. Культурный слой этого городища - пять метров. Начало его появления датируется первыми веками нашей эры, оно просуществовало до V-VI веков, хотя могильники вокруг него более позднего периода", - рассказал он.

Марат Цагаев создал 20 февраля на сайте change.org петицию с требованием остановить разрушение памятников истории археологии в ходе реконструкции автодороги. По данным на 02.50 мск сегодня, 2 марта, она собрала 1296 подписей.

По словам Феликса Дзуцева, Зильгинское городище помимо того, что является одним из самых ранних свидетельств высокой организации городской культуры алан, является также и крупнейшим на Северном Кавказе.

"Это раннее городище, которых по Северному Кавказу очень много. Это первые века нашей эры, там ряд фортификационных сооружений, стены, укрепления, цитадель. Это классический ранний город, и он имеет колоссальную научную ценность. Один только курганный могильник от него тянется на восток на три километра, что свидетельствует о масштабах. Двадцать лет я вел раскопки, освобождая территории под кирпичную глину. Сейчас даже можно пересматривать историю алан, в том плане, что города - это признаки государственности. Тем более, что там было великолепно развито ремесленное производство - об этом свидетельствуют уникальные находки в огромном количестве. Могильник и городище можно рассматривать, как один памятник. Находки были произведены с 800 с лишним катакомб. Там богатейший материал, имеющий большую научную ценность, множество изделий, в том числе из драгоценных металлов. Считается, что аланская государственность появляется с X века, а здесь город, ремесло, все институты государственности, что позволяет уже пересматривать историю и говорить, что государственность появляется у алан в первых веках нашей эры. Это очень ценные, уникальные открытия", - заявил Дзуцев.

Считается, что аланская государственность появляется с X века, а здесь город, ремесло, все институты государственности, что позволяет уже пересматривать историю.

Ранее найденные артефакты Зильгинского городища экспонируются в Музее древности Алании Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ), огромное количество материала также находится в фондах, отметил также ученый.

Город алан стоял на Великом Шелковом пути

Древнее городище, через которое сегодня пролегает строительство автотрассы, было сооружено на торговых путях из Азии в Западную Европу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник Северо-Кавказской археологической экспедиции Северо-Осетинского госуниверситета Назим Гиджрати.

"Семь искусственно возведенных холмов, мощная фортификация, но речь идет о времени со II по V век нашей эры. В это время нет еще ни Москвы, ни Киева, ни Ярославля, ни Пскова с Новгородом. Растет Дербент, были Афины, был Рим, Карфаген. И тут был город. До 80-х годов ХХ века уверенно говорилось, что аланы были кочевниками. Но у кочевников городов не бывает! Отсюда и значимость таких городищ, как Зильгинское", - отметил археолог.

По его словам, цепь сармато-аланских городищ того времени тянется по предгорным равнинам вдоль Северных склонов Кавказского хребта и выходит в степь.

"Зильгинское городище уникально своей фортификацией и мощью, позволившей не быть взятым врагами. Оно, однако, оказалось беспомощным перед потомками – пра-пра-правнуками жителей этого славного города. В середине ХХ века через Зильгинское городище проложили асфальтированную дорогу, что стало причиной его частичного разрушения. Это была узкая дорога, но все же часть культурного слоя протяженностью около 700 метров, пройдя через центральную часть городища, дорога уничтожила. В те времена еще не особо строго за этим смотрели. Потом рядом с городищем был расположен кирпичный завод «Кавказэлектронстроя» - у него был карьер по добыче глины из южной полы городища. Нам при содействии правительства республики удалось остановить его работу и на отпущенные Министерством электронной промышленности СССР средства на участке, прилегавшем к карьеру, были проведены масштабные раскопки с участием осетинских и московских археологов из МГУ и Института археологии РАН", - рассказал Гиджрати.

Речь идет о времени со II по V век нашей эры. В это время нет еще ни Москвы, ни Киева, ни Ярославля, ни Пскова с Новгородом. Растет Дербент, были Афины, был Рим, Карфаген. И тут был город.

По его словам, археологические работы позволили исследовать элементы фортификаций, стратиграфии культурных слоев, были получены обильные коллекции производившейся в этом месте и расходившейся по всему Северному Кавказу керамический посуды и других изделий, характеризовавших быт и производственные занятия жителей города, их торговые связи.

"Также выявлены элементы сырцовой архитектуры. Был начат серьезный анализ того, как существовал и чем жил этот город. Карьер был перенесен с городища на могильник – некрополь Зильгинского городища. Ежегодно проводились археологические работы, высвобождающие площади, достаточные для того, чтобы до следующего лета добывалась глина, из которой делался кирпич, но уже без раздробленных в мельницах завода костей алан, без фрагментов вооружения и художественных украшений, сопровождавших предков осетин в загробный мир. Это был уже чистый кирпич, в отличии от того кирпича, из которого сложены многие общественные здания и дома жителей Владикавказа, и который, к сожалению, содержит останки предков и раздробленные предметы их быта", - рассказывает ученый.

По мнению Гиджрати, археологическую и историческую значимость городища сложно переоценить.

"Со времени, когда были начаты раскопки, многое стало яснее, но далеко не все. Несколько лет назад пошла федеральная трасса в сторону Ростова, Минвод, но тогда были выделены средства, и большой командой археологов Осетии и Москвы проведены масштабные работы. В общей сложности за время изучения раскопаны около пятисот катакомб. Получен блестящий археологический материал, показывающий торгово-экономические связи этого города, поскольку найдены вещи из Западной Европы, Китая, Африки, Средней Азии, вплоть до египетских вещей. Это был город, через который шли караваны Великого Шелкового пути. Они нуждались в сопровождении, безопасном отдыхе и «дозаправках». И так выстраивались эти города, как сейчас бензоколонки и придорожные гостиницы, но заправляли караваны не бензином, а свежими лошадьми, верблюдами, слонами, изображения которых мы находим на ручках аланских сосудах. Все это - вооружение, предметы обихода и золотые украшения сбруи коня, украшения красавиц того времени - можно увидеть в альбоме «Сокровища Алании», а также посмотреть в «Музее древностей Алании» в СОГУ", - сообщил Гиджрати.

Получен блестящий археологический материал, показывающий торгово-экономические связи этого города, поскольку найдены вещи из Западной Европы, Китая, Африки, Средней Азии, вплоть до египетских вещей. Это был город, через который шли караваны Великого Шелкового пути.

Предложены варианты строительства трассы с объездом памятника археологии

Археологи и общественники обсуждают с властями и дорожными службами вопрос отвода трассы, рассказал Марат Цагараев.

"Вопрос сейчас обсуждается. Проект федеральный, требуется внесение изменений в сам проект дороги. Проселочная дорога была проложена еще в 80-х годах поперек этого памятника, задевая часть его оборонительных сооружений. А сейчас в рамках реконструкции этой дороги там обнаружились новые памятники на самом городище. Разрушено несколько погребальных памятников, одна гробница вскрылась, и ее должны на днях исследовать археологи. Сейчас на стадии диалога государственных структур можно говорить, что общественность и специалистов-археологов услышали. Процесс на стадии переговоров, понимание, что это большая ценность, есть. А дальнейшие шаги будут решаться, обсуждаться в ближайшие дни, и чем больше будет резонанс в СМИ, тем более продуманными, грамотными и выверенными будут шаги по изучению этого городища", - считает Цагараев.

По его словам, археологи будут добиваться разрешения вопроса с сохранностью всех объектов культурного наследия, находящихся по линии прокладки дороги.

"Батакаюртский могильник относится к тому же времени, и более того, он лежит по направлению этой дороги, строительство этого объекта его тоже затрагивает", - сказал Цагараев.

Государственная экспертиза отчета археологов по результатам разведочных археологических работ по трассе дороги, произведенных ООО "Археологический центр" в 2018 году, проведена в Ростове-на-Дону государственным экспертом Минкульта РФ, кандидатом исторических наук Ириной Толочко, рассказал Назим Гиджрати.

"Подробный отчет археологов с альбомом иллюстраций к нему, где обозначены с подробными описаниями, с топографическими и GPS-привязками семь объектов - памятников истории и культуры, которые оказались в створе трассы дороги, и акт государственной историко-культурной экспертизы отчета от 13 декабря 2018 года были переданы археологами проектной организации - заказчику работ и в Комитет по охране и использованию памятников истории и культуры РСО-Алания", - сообщил он.

По его словам, комитет дал заключение, что проект может быть запущен в производство, поскольку в нем, согласно законодательству РФ, предусмотрены мероприятия по охране памятников истории и культуры, а в акте государственной экспертизы прописана серия мероприятий, на которые должны были быть предусмотрены средства согласно ФЗ-№73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", рассказал Гиджрати.

Однако, по его словам, строители решили сэкономить на археологическом наблюдении за ходом строительства и спасательных раскопках, "хотя в проекте четко были прописаны предусмотренные законом процедуры, которые необходимо провести — это археологическое наблюдение, остановка работ и раскопки, если что-то обнаружится, а обнаружилось сразу, ничего, к сожалению, сделано не было".

Ученый назвал несостоятельными заявления о том, что строители не были осведомлены о наличии на трассе строительства памятников культурного наследия.

"При работе тяжелой техники на городище были обнаружены катакомбные захоронения. Почему они оказались на территории города? А это самые ранние погребения основателей и первых жителей города. Город от века к веку разрастался. Он накрыл самый древний могильник, примерно так, как во Владикавказе, где сегодня многие парки находятся на месте старых городских кладбищ. Город растет, и кладбища оказываются внутри города. Также и на Зильгинском городище. Открылись провалы катакомб, пятна входных ям. И хорошо, что удалось остановить их полное разрушение. Хотя часть оказалась снесена, а гусеницы бульдозеров и колеса грузовиков раздробили кости жителей древнего аланского города", - рассказал ученый.

Он также отметил, что разрушение археологических памятников приводит к безвозвратной потере содержащейся в них информации.

"Восстановить разрушенные участки невозможно! Можно только доследовать то, что сохранилось и предотвратить разрушение объектов, оказавшихся в откосах дороги. Согласованного со строителями плана археологических работ по Зильгинскому городищу и другим археологическим объектам на трассе дороги на данный момент пока нет. Идут переговоры", - сообщил археолог.

По его мнению, строительство дороги удалось остановить благодаря широкой огласке. "Если изначально речь шла о проведении превентивных работ, чтобы предотвратить разрушение, и расходы должны были быть относительно невелики, то сейчас разрушения столь масштабны, что и работы потребуются соответствующие. К сожалению, это стоит недешево. И это уже вопрос к тем, кто должен изыскать средства на проведение этих работ", - сказал археолог.

Он отметил, что работы приостановлены и в районе расположения Батакаюртского аланского могильника. "Там дорогой задеты аланские грунтовые погребения VII-VIII веков. Из разрушенных погребений археологам удалось спасти часть погребального инвентаря - оружие и украшения приняты на хранение в Национальный музей Республики", - рассказал Гиджрати.

Ученые считают Зильгинское городище перспективным туристическим объектом

Назим Гиджрати полагает, что из Зильгинского городища можно сделать туристический объект, несмотря на то что дорога уже проходит по его территории.

"Дорога там уже есть, разрушения произошли. Можно, конечно, как предлагают некоторые, построить объездную дорогу, но и это дополнительные затраты. Сейчас полосу дороги, которая была шириной семь метров, расширили в каждую сторону, пробив по 15 метров траншеи и откосы. На некоторых участках ширина земляной полосы с асфальтированной дорогой в центре доходит до 38 метров. Строители остановились, уже разрушив! На Зильгинском городище можно будет в будущем сделать полноценный туристический объект с полевым музеем, несмотря на то что дорога уже проходит по его территории. Можно законсервировать хозяйственные ямы, древние постройки и оборонительные конструкции, но потребуются немалые средства на музеефикацию объекта. Это дело не близкого, но светлого будущего", - сказал он, напомнив при этом, что немало проблем осталось и с существующим более полувека как туристический объект "Городом мертвых" в Даргавсе.

22 июля 2019 года Даргавский некрополь был закрыт для посетителей в связи с появившимися в Интернете публикациями о том, что туристы в некрополе трогают экспонаты, вытаскивают их из склепов. Нужно организовать охрану некрополя, установить больше видеокамер и обнести территорию забором, заявил 27 июля директор Нацмузея республики Валерий Кубалов. 29 июля стало известно, что власти открыли некрополь для посещений, усилив его охрану. В отношении 18-летнего жителя Пятигорска было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем, нужно усилить просветительскую работу с туристами.

Зильгинское городище вполне могло бы стать "музеем под открытым небом", считает археолог Феликс Дзуцев.

"По большому счету, его можно законсервировать, сделать реконструкции, провести раскопки как положено и это все можно музеефицировать, сделать музей под открытым небом. Это было бы очень интересно. С такой идеей выступают уже и наши общественники. Мы хотим, чтобы у нас была туристическая республика без вредных предприятий, а эти вещи как раз на перспективу очень привлекают туристов. И в материальном плане было бы лучше для республики. Вероятно, можно и дорогу сделать, но в то же время проложить туристические маршруты", - полагает он.

Сделать из городища туристический объект было бы очень желательно, считает Марат Цагараев.

"Из него можно сделать кавказский Аркаим. По размеру — это огромнейшее городище с видимыми защитными укреплениями, с видимой цитаделью. Можно было бы как-то реконструировать его для туристов, поскольку все варианты строительства аланского времени известны - они строили из сырцового саманного кирпича. Это не сильно увеличит строительные работы, потому что обводная дорога уже существует. Она заходит с трассы «Кавказ», обходит городище и выходит на эту же строительную трассу", - отметил он.

Аркаим - укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа XX/XVIII - XVIII/XVI веков до нашей эры, расположенное к северу от поселка Амурский в Челябинской области. Является природно-ландшафтным и историко-археологическим заповедником, филиалом Ильменского государственного заповедника имели Ленина Уральского отделения Российской академии наук, говорится в сообщении на сайте музея-заповедника.

При этом Цагараев отметил, что те, кого интересует история городища и артефакты, найденные при его раскопках, могут увидеть их в музеях республики.

"К этому городищу прилегает одновременно несколько могильников - Брутский, Бесланский, и эти экспонаты есть в Музее археологии Владикавказа, в Краеведческом национальном музее, Музее древности Алании СОГУ. Это городище мало изучено, но оно дало хороший, богатый инвентарь воинской культуры. При этом у нас нет, как примеров, артефактов городской культуры, нет материала по письменности алан, по изобразительному искусству. Мы не знаем, расписывали ли они свои храмы, стены, была ли у них культура графики, как была на более поздних салтовских аланских городищах. Мы фактически ничего не знаем, потому что этот старый, древний город фактически не изучен, все под землей. Могильники дают одну и ту же информацию - погребальный материал малоинформативен. Можно, конечно, много что рассказать о носителях этого погребального культа: они клали оружие, хоронили вместе со всадниками коней, клали элемент посуды, погребальной пищи, обжигали камеру. Но об их обыденной, повседневной жизни нам мало что говорит. Эту информацию обычно дают поселения. Оно огромное по своим размерам и полностью не изучено. Помпеи приносят каждый год какие-то открытия, а у нас все под землей", - заключил Цагараев.