Селфи в "Городе мертвых" подняло вопрос об усилении просветительской работы с туристами

31 июля 2019, 18:30

Ответственность за селфи с черепом в Даргавском некрополе лежит как на самом туристе, так и на руководстве Нацмузея Северной Осетии, считают искусствовед Алина Акоева и блогер Алик Пухаев. Надо больше внимания уделять просвещению туристов, уверены директор Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства Галина Тебиева и журналист Алихан Хоранов.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля МВД по Северной Осетии сообщило, что 18-летний житель Пятигорска стал подозреваемым по делу по ч.1 ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). По данным ведомства, турист в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" селения Даргавс достал черепа усопших, выставил их на оконный проем склепа, сфотографировался с ними на мобильный телефон и опубликовал фотографии на своей странице в соцсети. Часть 1 статьи 244 УК России предусматривает наказание в виде штрафа, либо обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев.

22 июля Даргавский некрополь был закрыт для посетителей в связи с появившимися в Интернете публикациями о том, что туристы в некрополе трогают экспонаты, вытаскивают их из склепов. Нужно организовать охрану некрополя, установить больше видеокамер и обнести территорию забором, заявил 27 июля директор Нацмузея республики Валерий Кубалов. 29 июля стало известно, что власти открыли некрополь для посещений, усилив его охрану.

Турист должен понести наказание за фотографию в "Городе мертвых"

Турист должен быть наказан за надругательство над телами умерших в Даргавском некрополе, уверена общественный деятель, искусствовед, автор проекта "Потерянная Осетия" Алина Акоева.

"Черепа там не валяются. Есть останки, которые находятся близко ко входам в склеп. Поэтому в принципе человек действовал не от большого ума, а с умыслом фотографировался. У него была такая цель. Что касается мнения, что туриста сделали "стрелочником", то нет, он все делал сознательно. Вы думаете, человек станет тревожить кости мертвых? Если человек достаточно умен, чтобы не тревожить прах, то он должен отвечать за свои поступки. Тем более, что такое деяние подпадает под статью. Я согласна с наказанием или штрафом в его отношении. Штраф можно использовать на нужды музея", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Алина Акоева.

При этом она отмечает, что инцидент с туристом стал возможным из-за недоработок руководства музея. "На мой взгляд, произошедшее - недоработка музейных сотрудников. Директор нацмузея Валерий Кубалов уже уволен со своего поста, но не по этой причине, а по другой. Уже много лет говорится, что надо восстановить те ставни, которыми закрывались входы в склепы. Они раньше были, традиция такая", - рассказала Алина Акоева.

Руководитель Национального музея Северной Осетии Валерий Кубалов был 29 июля уволен после того, как не смог ответить на вопрос главы республики Вячеслава Битарова о ревизии музейного фонда. Пользователи соцсетей поддержали жесткие действия Битарова, при этом некоторые комментаторы назвали инспекцию музея "показухой".

Редактор осетинского портала Hohag.com Алихан Хоранов также согласен с мнением, что сфотографировавшийся с черепом турист должен отвечать за свои действия по закону.

"Зачем он это делал, не очень понятно. Я думаю, что только он сам виноват в этой истории. Тот эмоциональный отклик, который был после размещения фотографии, вполне был справедлив. Это была естественная реакция людей", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алихан Хоранов.

При этом, по его мнению, руководство музея могло раньше поставить камеры наблюдения и усилить меры безопасности. "Наверное, все это можно было делать раньше. Но как обычно бывает, действовать начинают после возникновения проблемы. Кроме этого, местные жители знакомы с правилами поведения в таких местах. Да и вообще человек сам должен понимать, как надо себя вести в таких местах. В принципе, охрана или камеры видеонаблюдения - лишние меры. Но раз есть люди, не понимающие элементарные вещи, то появляются камеры и охрана", - отметил Хоранов.

Архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у села Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии, согласно информации Минкультуры республики, включает 97 склепов XIV-XVIII веков нашей эры и находится под охраной ЮНЕСКО. Это самый крупный некрополь Северного Кавказа.

Он заверяет, что останки в "Городе мертвых" не валяются на полу, и без особых усилий сфотографироваться с ними нельзя. "Черепа, останки находятся внутри гробниц. Раньше они были закрыты деревянными ставнями, которые со временем утеряны. На краю ничего не лежало. Все останки лежат внутри. На краю что-то может оказаться, если кто-то достал и положил туда. Не залезая внутрь гробницы, взять останки в руки невозможно. Сейчас склепы открыты, там есть проем. Возможно, решением проблемы будет закрытие этих проемов от туристов и от всех остальных людей", - отметил Алихан Хоранов.

Ответственность за селфи с черепом лежит и на руководстве музея

Алина Акоева уверена, что ответственность за селфи с черепом должны нести как турист, так и руководство музея, причем это не проблема сегодняшнего дня, а старая проблема.

"Предыдущее руководство музея делало ровно то же самое. Вешать всех собак на туристов и говорить, что они проявляют неуважение неправильно. Значит, вы создали условия, когда турист может помыслить о надругательстве над объектами культурного наследия, над гробницами, склепами", - подчеркнула искусствовед.

По словам Акоевой, другое дело, что сотрудников музея в некрополе мало. "Обычно сидят 2-3 человека. А группы, которые приезжают через туристические агентства не республики, а Минвод или Пятигорска, они не отчитываются, и мы не знаем, что туристам рассказывают их экскурсоводы. А это филиал национального музея, и вся ответственность должна лежать не только на вандале, но и на руководстве музея. Раз ты допустил такой вандализм в музее, значит, ты что-то не доделал, не доработал", - считает Акоева.

Осетинский блогер Алик Пухаев согласен с мнением, что за случившееся ответственность должны нести как сам турист, так и руководство музея.

При этом установленные после скандала камеры наблюдения и охрана спасут ситуацию лишь отчасти, считает он. "Вокруг Даргавса должна быть выстроена собственная музейная инфраструктура. Это одно из самых посещаемых мест в республике. Оно генерирует достаточный доход, чтобы построить необходимую инфраструктуру, которая позволяла бы контролировать действия туристов и проводить профессиональные экскурсии, а также оплачивать труд охраны. В Третьяковке же есть охрана, которая не позволяет посетителям тыкать в картины. То же самое должно быть здесь", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алик Пухаев.

Алихан Хоранов не разделяет точку зрения, что это лишь недоработка музея. "Мы исходим из того, что человек - разумное существо. Разумный человек не будет лазить в гробницу. Тогда наверно надо охранять все кладбища", - подчеркнул Хоранов.

Надо больше внимания уделять просвещению туристов

Проблема не будет решена, пока в Даргавском некрополе не начнут проводить собственные экскурсионные туры, уверена Алина Акоева.

"Мы же не вытаскиваем мумии из пирамид Хеопса. Мы же прекрасно понимаем, что это объект мирового культурного наследия. Даргавс ничем не хуже, это крупнейшее на Северном Кавказе захоронение. Поэтому музейная работа должна способствовать уважительному отношению туристов к этому объекту. Вопрос в том, почему они допустили ситуацию, когда какой-то мальчик, расхаживая по территории музея, мог вообще что-то делать. Мальчик сделал это по глупости. Но лично у меня вопрос к музейному руководству, почему они это допустили. Сейчас музейный комплекс открыт для посещения, там, как говорят, установлены камеры наблюдения, разработаны новые правила посещения. Спасут они или нет, не могу сказать. Пока там не будут проводиться свои собственные экскурсии, боюсь, это вряд ли сможет переломить ситуацию", - подчеркнула Акоева.

Директор Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства Галина Тебиева не исключает, что и раньше случались подобные инциденты, просто они не становились достоянием широкой общественности.

"Я в первый раз увидела такое отношение туриста к останкам захороненных в Даргавсе. Но, допускаю, что туристы и раньше могли себе подобное позволять. Здесь вопрос в организации музейной работы. Если бы туристу рассказывали о том, куда его ведут, что это за место, какие есть нормы поведения в таких местах, таких инцидентов не было бы. Все адекватные люди, узнав историю этого объекта, не стали бы себя вести таким образом", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тебиева.

Она уверена, что в музейном объекте всех туристов должен сопровождать экскурсовод. "Это результат плохой организации музейной работы. Сейчас наверно там что-то изменится. Уже установлены камеры. Но вот скажите, в музее должны были быть камеры? Должны были. В музее экскурсоводы должны быть? Конечно, должны. Охрана должна быть? Должна! Все это есть в других музеях. И это все должно было быть и здесь. Должен быть также квалифицированный персонал", - отметила Галина Тебиева.

Алик Пухаев предлагает ограничить вход туристов на территории самого некрополя. "Даргавс надо привести в порядок. Надо понимать, что это место упокоения наших предков, и не очень хорошо делать из этого туристический аттракцион. Я понимаю, что это туристическая локация, которую надо показывать туристам, но не стоит впускать их в склепы, чтобы они играли с черепами людей. Надо ограничить вход туристов туда", - заявил Алик Пухаев.

Отметим, что часть пользователи соцсетей также раскритиковали использование Даргавского некрополя в качестве туристического объекта. С этим не согласна уроженка Осетии Лариса Сотиева, независимый эксперт с многолетним опытом работы в международной гуманитарной и миротворческой среде, которая указала в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе", что туристов необходимо просвещать, а не запрещать им доступ к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО. "Закрытие этих объектов не поможет продвижению знаний об историческом и культурном наследии осетин", - считает она.