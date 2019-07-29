Турист заподозрен в надругательстве над телами умерших в Даргавском некрополе

29 июля 2019, 23:54

Молодому человеку, сделавшему селфи с черепами усопших в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых", грозит до трех месяцев лишения свободы, сообщило сегодня МВД по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Даргавский некрополь был закрыт для посетителей в связи с появившимися в Интернете публикациями о том, что туристы в некрополе трогают экспонаты, вытаскивают их из склепов. Нужно организовать охрану некрополя, установить больше видеокамер и обнести территорию забором, заявил 27 июля директор Нацмузея республики Валерий Кубалов. Власти усилили охрану после селфи туристов с черепами захороненных и вновь открыли некрополь для посещений.

Туристов необходимо просвещать, а не запрещать им доступ к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, указала в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе" уроженка Осетии Лариса Сотиева, независимый эксперт с многолетним опытом работы в международной гуманитарной и миротворческой среде. "Закрытие этих объектов не поможет продвижению знаний об историческом и культурном наследии осетин", - считает она.

"В отношении молодого человека, совершившего акт вандализма на территории туристического объекта "Город мертвых" возбуждено уголовное дело", - сообщило сегодня МВД по Северной Осетии на своем сайте.

По данным ведомства, турист в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" селения Даргавс достал черепа усопших, выставил их на оконный проем склепа, сфотографировался с ними на мобильный телефон и опубликовал фотографии на своей странице в соцсети. Автором публикации оказался 18-летний житель Пятигорска. "В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - проинформировало МВД.

Часть 1 статьи 244 УК России предусматривает наказание в виде штрафа, либо обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев.

Архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии, согласно информации Министерства культуры Северной Осетии, включает 97 склепов XIV-XVIII веков нашей эры и находится под охраной ЮНЕСКО. Это самый крупный некрополь Северного Кавказа.