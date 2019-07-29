Долина реки Гизельдон. Июнь 2018, фото Анны Евстафьевой.

29 июля 2019, 13:56

Даргавский некрополь в Северной Осетии открыт для туристов

Власти усилили охрану Даргавского некрополя, который был временно закрыт для посещений после селфи туристов с черепами захороненных, сообщил сегодня директор Нацмузея Северной Осетии Валерий Кубалов.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля министр культуры Северной Осетии распорядился временно закрыть для посетителей Даргавский некрополь после публикаций о том, что туристы трогают экспонаты и вытаскивают их из склепов. Нужно организовать охрану некрополя, установить больше видеокамер и обнести территорию забором, заявил 27 июля директор Нацмузея республики Валерий Кубалов.

Туристов необходимо просвещать, а не запрещать им доступ к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, указала в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе" уроженка Осетии Лариса Сотиева, независимый эксперт с многолетним опытом работы в международной гуманитарной и миротворческой среде. "Закрытие этих объектов не поможет продвижению знаний об историческом и культурном наследии осетин", - считает она.

Даргавский некрополь вновь открыт для посетителей, пишет сегодня "Кавказ Пост".

По словам Валерия Кубалова, некрополь открыт для посещений после того, как власти "приняли экстренные меры", сообщает сегодня "Вести.ru".

Сейчас в некрополе усилена круглосуточная охрана, в ближайшие дни планируется установить камеры видеонаблюдения. Министерство культуры Северной Осетии разрабатывает концепцию дальнейшего функционирования архитектурно-этнографического комплекса, уточняет телеканал на своем сайте.

Напомним, что архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у села Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии, согласно информации Минкультуры республики, включает 97 склепов XIV-XVIII веков нашей эры и находится под охраной ЮНЕСКО. Это самый крупный некрополь Северного Кавказа.

Примечание:

"Даргавский некрополь временно закрыт для туристов после появления видео с черепами", "Москва выделила 454 тысячи на реконструкцию музея во Владикавказе", "Представители проекта "Потерянная Осетия" просят власти защитить памятник культуры в селе Дзивгис".

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