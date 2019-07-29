Даргавский некрополь в Северной Осетии открыт для туристов

29 июля 2019, 13:56

Власти усилили охрану Даргавского некрополя, который был временно закрыт для посещений после селфи туристов с черепами захороненных, сообщил сегодня директор Нацмузея Северной Осетии Валерий Кубалов.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля министр культуры Северной Осетии распорядился временно закрыть для посетителей Даргавский некрополь после публикаций о том, что туристы трогают экспонаты и вытаскивают их из склепов. Нужно организовать охрану некрополя, установить больше видеокамер и обнести территорию забором, заявил 27 июля директор Нацмузея республики Валерий Кубалов.

Туристов необходимо просвещать, а не запрещать им доступ к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, указала в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе" уроженка Осетии Лариса Сотиева, независимый эксперт с многолетним опытом работы в международной гуманитарной и миротворческой среде. "Закрытие этих объектов не поможет продвижению знаний об историческом и культурном наследии осетин", - считает она.

Даргавский некрополь вновь открыт для посетителей, пишет сегодня "Кавказ Пост".

По словам Валерия Кубалова, некрополь открыт для посещений после того, как власти "приняли экстренные меры", сообщает сегодня "Вести.ru".

Сейчас в некрополе усилена круглосуточная охрана, в ближайшие дни планируется установить камеры видеонаблюдения. Министерство культуры Северной Осетии разрабатывает концепцию дальнейшего функционирования архитектурно-этнографического комплекса, уточняет телеканал на своем сайте.

Напомним, что архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у села Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии, согласно информации Минкультуры республики, включает 97 склепов XIV-XVIII веков нашей эры и находится под охраной ЮНЕСКО. Это самый крупный некрополь Северного Кавказа.