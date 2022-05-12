Армянские аналитики назвали тактические ошибки оппозиции

12 мая 2022, 21:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Протестное движение достигло своего пика и действует по инерции, так как лидерам оппозиции не удалось нарастить число сторонников и правильно использовать методы воздействия на действующую власть, заявил политтехнолог Армен Бадалян. Оппозиция не может гарантировать смену политического курса, даже если придет к власти, указал политолог Андриас Гукасян.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая оппозиционное движение "Сопротивление" организовало в Ереване несколько автопробегов, их участники призывали жителей города выйти на митинг с требованием отставки премьер-министра. 15 активистов были задержаны за неповиновение полиции. Вечером в тот же день сторонники оппозиции на час после окончания рабочего времени перекрыли входы и выходы мэрии Еревана, призвав чиновников присоединиться к протестам. У стен мэрии произошли столкновения оппозиционеров с полицией. Сегодня оппозиция также провела автопробеги и акцию в метро с призывом присоединиться к акциям с требованием отставки Пашиняна.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

На ночь на площади Франции остаются более сотни активистов

Площадь Франции в Ереване 11-й день остается блокированной сторонниками оппозиции, требующей отставки главы правительства Никола Пашиняна, передает корреспондент "Кавказского узла".

На площади установлена большая сцена, с которой выступают противники правящей силы, разбиты также 25 небольших туристических палаток, свыше трех десятков средних и больших тентовых навесов, обнесенных целлофаном для защиты от ветра. Под тентами установлены городские скамейки и металлические емкости для разжигания огня. На площади также разбиты около 15 небольших тентов, в которых желающих угощают чаем и кофе.

Подсчет протестующих, остающихся на ночь в палатках на Площади Франции, не ведется, заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" официальный представитель партии "Отечество" Сос Акопян.

По его словам, каждая политическая сила остается со своими сторонниками дежурить на площади. "Организованного снабжения едой и питьем нет, каждая политическая сила сама печется о пропитании. В основном, еду, а также напитки покупают накануне и оставляют в палатках", - отметил он.

На ночь на площади франции остаются от 100 до 150 активистов, отметил депутат фракции "Айастан", представитель Верховного Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян. "Назначаются ответственные за безопасность, в том числе и депутаты. Бывает, на ночное дежурство остаются до 5-6 парламентариев. В среднем же, по приблизительной оценке, от 100 до 150 человек остается на ночь на площади Франции", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Вопросы пропитания решаются по мере необходимости, добавил оппозиционный депутат. "Бывает, что угощают. Например, накануне угостили матахом (жертвенное мясо – Прим. "Кавказского узла"). Часто подходят, предлагают помочь с пропитанием и напитками, но в большинстве случаев отказываемся", - пояснил Манукян.

Политологи указали на просчеты оппозиции

Протестное движение весной текущего года делится на два этапа. Первый этап стартовал 18 апреля с круглосуточного пикета лидера фракции "Честь имею" Артура Ванецяна. Второй этап начался 1 мая, когда сторонники оппозиции шествием дошли до Еревана, заблокировали Площадь Франции и анонсировали акции неповиновения", рассказал политтехнолог Армен Бадалян. "Динамика протестов определяется не численностью участников. Политическая цель протестного движения – смена власти. Методика первого этапа заключалась в оповещении. Лозунг был "Проснись, Лао" и все делалось, чтобы "разбудить" граждан. Второй же этап не решает поставленных целей. Лао "проснулся", сформировался стержень протестного движения, но его электорат не увеличился, а протестное движение топчется на месте", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян отметил, что организаторы протестов не применяют целевые технологии для привлечения новых сторонников, например, студентов и представителей малого и среднего бизнеса. "Не используются социально-экономические проблемы, связанные или ассоциируемые с вопросами безопасности, которые протестное движение провозгласило своим основным вектором. Этим и объясняется инертность протестного движения. Если такая ситуация затянется, протестное движение пойдет на спад", - подчеркнул политтехнолог.

Армения следует интеграционным процессам с Россией, и в случае революции новые власти будут вынуждены следовать той же самой политике. Но вероятность смены власти в стране минимальна, так как армянская оппозиция разрознена и не имеет альтернатив фигуре премьер-министра Никола Пашиняна, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Акции неповиновения необходимо сместить в спальные районы Еревана, отметил он. "В центре у оппозиции и, в частности, (второго президента Армении) Роберта Кочаряна достаточно высокий рейтинг. И им нужно повышать рейтинг за счет столичной периферии. Другой тактической ошибкой является неверная стратегия блокирования улиц, которые нужно перекрывать не на час в центре Еревана, а во всем городе (...) на целый день. Также непонятно, почему не блокируют работу метро?", - задался вопросом Бадалян.

Блокировать работу госучреждений необходимо с раннего утра, а не после рабочего дня, добавил политтехнолог. "Также не оказывается моральное давление на провластных депутатов. Не используется распространение фейков и слухов. Это тактические ошибки, которые влияют на динамику протестов", - сказал он.

Политтехнолог также отметил, что между (третьи президентом Армении) Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном хоть и сохраняется конкуренция, однако их участие в протестном движении согласовано. По его словам, ключевыми политическими силами протестного движения являются АРФ "Дашнакцутюн", Республиканская партия Армении и партия "Отечество". "Эти политические силы проводят акции совместно. Сказать, что эта акция организована республиканцами, а вот эта – "Дашнакцутюн", будет неверно. Это комплексные акции", - пояснил Бадалян.

Другие политические силы не участвуют в протестах, так как в классическом понимании в Армении лишь несколько партий – АРФД, РПА, партии "Отечество", а также "Процветающая Армения", которая сохраняет нейтралитет, и партия власти "Гражданский договор", добавил он. "Остальные политические силы – это не партии, это политические клубы по интересам. Независимых инициатив также нет, что также является недостатком движения. Это говорит о том, что оппозиция не смогла пробудить граждан к самостоятельным акциям, чтобы (они) сами принимали решение, что им делать", - резюмировал политтехнолог.

У парламентской оппозиции достаточно ресурсов, чтобы мирным путем добиться смены власти, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Андриас Гукасян.

Он отметил, что логика мирного протеста направлена на то, чтобы парализовать работу правительства, блокируя здание, в котором кабмин заседает. По его словам, необходимо постоянное давление и блокировка коммуникаций, чтобы руководство страны не могло попасть на свое рабочее место. "Для этого нужно переместить протесты с площади Франции на площадь Республики, где расположено здание правительства. Находясь на площади Франции, оппозиция не создает угрозы работе правительства", - указал он.

У руководства оппозиции нет политической возможности организовывать и осуществить эффективные шаги, которые сделают успешным протестное движение, добавил политолог. "Я думаю, что есть внешнее политическое ограничение. В России выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации, а ЕС и США призвали обе стороны воздержаться от насилия. На постсоветском пространстве традиционно после такого заявления звучат обвинения, что это цветная революция. Но так обвинять Кочаряна в Кремле, конечно, не станут, из-за его пророссийской ориентированности. Москва, фактически, не поддержала Кочаряна, и получилось, что у оппозиции есть демократическое право на акции, но нет разрешения в достижении конечной цели – смены власти", - пояснил политолог.

Оппозиция не может предоставить гарантий смены политического курса, указал Гукасян. "Нужен тезис – ясный и понятный, что в случае победы, независимо от того, кто придет к власти, вопрос, который беспокоит общество, будет решен. Поверить же, что Роберт Кочарян или Серж Саргсян способны защитить Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") и вернуть Гадрут и Шуши, могут только их однопартийцы. Заверения, "передайте нам власть, мы сделаем лучше Пашиняна", не внушают доверия. Нужны гарантии, что в случае смены власти, будет изменен и политический курс", - пояснил он.

Роберт Кочарян и Серж Саргсян – две ключевые фигуры протестного движения, и три политические силы, аффилированные с ними парламентские силы – АРФД (входит во фракцию "Айастан" - Прим. "Кавказского узла"), РПА и "Отечество" (входят во фракцию "Честь имею" - Прим. "Кавказского узла"), действуют синхронно, отметил Гукасян.

"Другие партии не участвуют в протестах. Руководители (оппозиции) (...) хотели видеть большее участие граждан в децентрализованном спонтанном протесте. Но их тезис для организации такого рода протестов неверный. Например, тезис "Сделай шаг, отвергни Сержа" (лозунг протестного движения 2018 года – Прим. "Кавказского узла") не подразумевал, что к власти придет кто-то конкретный, поэтому произошла консолидация общества, которое поддержало не Пашиняна, а отставку Саргсяна. Сегодня оппозиция требует передать власть конкретным силам. Это не требование к властям отказаться от двусторонних переговоров с Азербайджаном, это требование сменить лицо на переговорах, делегировать своего представителя. Но проблема не в личности Пашиняна или его предпочтениях, а в условиях, в которые поставлена Армения, в первую очередь, Россией. Поэтому (эти) условия будут действовать для любого другого лидера. Вот если бы озвучили тезис против двусторонних переговоров, то Пашинян должен был или принять условия оппозиции, или подать в отставку", - предположил политолог.

Своим тезисом руководители движения ограничили круг социальной поддержки, полагает он. "Протестное движение достигло своего мобилизационного максимума. Для увеличения протестного электората нужен процесс конкретных действий, чего нет. Более того, если протесты затянутся, сторонники оппозиции сами разочаруются в своих лидерах из-за отсутствия у них способности к решительным и эффективным действиям", - заключил Гукасян.

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