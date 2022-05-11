Столкновения оппозиции с силовиками произошли у мэрии Еревана

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Сторонники оппозиции на час после окончания рабочего времени перекрыли входы и выходы мэрии Еревана, призвав чиновников присоединиться к протестам. У стен мэрии произошли столкновения оппозиционеров с полицией.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционное движение "Сопротивление" организовало сегодня в Ереване несколько автопробегов, их участники призывали жителей города выйти на митинг с требованием отставки премьер-министра. 15 активистов были задержаны за неповиновение полиции.

Возмущение в Армении вызвало сделанное 13 апреля заявление Пашиняна, который допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, 17 апреля организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Эти акции начались 25 апреля.

Оппозиционное движение "Сопротивление" организовало шествие от площади Франции. В ходе шествия активисты скандировали: "Единение, борьба, победа!" и другие лозунги и призывали людей присоединиться к их протесту. Пройдя через площадь Республики, активисты дошли до здания МИД, остановились перед зданием, оцепленным полицейскими рядами, и продолжили свой путь. Перед зданием мэрии Еревана вице-спикер парламента от фракции "Айастан", член АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян призвал своих сторонников "окружить здание, заблокировать входы и выходы, но не заходить в муниципалитет". После того как активисты заблокировали здание мэрии, полицейские подразделения "красных беретов" стали прорываться к входу здание, оттесняя участников протеста с места. Между ними произошла потасовка, после чего активистов вытеснили с площадки перед входом в здание.

Депутат от парламентской оппозиционной фракции "Айастан", член партии АРФ "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян отметил, что, заблокировав входы и выходы здания, участники шествия хотят обратить внимание сотрудников мэрии к их призыву - присоединиться к протесту с целью отстранить Никола Пашиняна от власти. Он также обратился к городским властям с призывом "не увольнять тех сотрудников, которые присоединятся к общенациональному протесту".

Полиция стянула дополнительные силы, в числе которых "черные береты". Организаторы шествия обратились к полицейским - "не исполнять незаконные приказы властей, и если в толпе будет какая-либо провокация, вся вина будет на них".

Сторонники оппозиции более часа после завершения рабочего дня блокировали здание мэрии, после чего организаторы акции заявили, что считают, что поставленная перед ними задача касательно блокирования мэрии "полностью исполнена, поэтому разблокируют здание и продолжат свое шествие".

Шествие завершилось на площади Франции, где оппозиция начала митинг.

"Сегодняшние акции неповиновения парализовали половину города", - отметил в своем выступлении Ишхан Сагателян. Он добавил, что протесты будут продолжены до тех пор, когда невозможно будет уже справиться с давлением широких масс.

Пользователи Сети опубликовали в соцсети Facebook* карту Еревана. На момент проведения шествия оппозиции центр города был полностью парализован, на 10 баллов из 10, следует из приведенных на карте данных.

Армения следует интеграционным процессам с Россией, и в случае революции новые власти будут вынуждены следовать той же самой политике. Но вероятность смены власти в стране минимальна, так как армянская оппозиция разрознена и не имеет альтернатив фигуре премьер-министра Никола Пашиняна, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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