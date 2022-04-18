Оппозиция начала акцию протеста против властей Армении

18 апреля 2022, 01:09

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На Площади Свободы в Ереване проводят бессрочную акцию протеста представители оппозиции, а параллельно с ними - ветераны карабахской войны. Участники обеих акций выступают за поддержку Нагорного Карабаха и критикуют политику Никола Пашиняна. Четверо оппозиционеров были задержаны из-за стычки с полицией и отпущены после составления административных протоколов.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров обе стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. Встреча глав Армении и Азербайджана в Брюсселе стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения провокаций на границе. 13 апреля премьер-министр Армении заявил о призывах "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, это лишит жителей непризнанной республики права жить свободно и независимо, заявили парламентарии. Они призвали премьер-министра Армении отказаться от переговоров с Азербайджаном, на которых обсуждается вопрос об утрате независимости Нагорного Карабаха. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.

Международное сообщество предлагает "немного опустить планку по Карабаху", заявил 13 апреля на заседании Национального собрания Армении премьер-министр Никол Пашинян. "В противном же случае они просят не возлагать на них каких-либо надежд. Это связано не с отсутствием желания оказать помощь, а с тем, что они попросту не в состоянии ее оказать", - сказал Пашинян, слова которого привело издание News.am.

На Площади Свобода в Ереване одновременно проходят две протестные акции. Участники обеих акций считают ситуацию, связанную с Нагорным Карабахом и Арменией, критической, в связи с чем вышли на улицу для консолидации людей с целью предотвратить "необдуманные и необратимые шаги армянских властей".

Первая акция была начата 16 апреля. Ее начал глава добровольческого отряда "Черная пантера", брат погибшего в карабахской войне Рустама Гаспаряна Сероб Гаспарян, который назвал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна об "эпохе мира" "абсурдным, поскольку "враг без устали только и делает, что кричит о войне".

Гаспарян также отметил, что заявление Пашиняна о том, что "войну можно было предотвратить" для него также непонятны. "Выходит, Пашинян специально пожертвовал жизнями тысяч людей?" - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

К акции присоединился общественный и военный деятель Павел Манукян, который отметил, что "не мог проявить безразличие, особенно после выступления Никола Пашиняна в парламенте, где четко было заявлено о его намерениях касательно безопасности, суверенитета Армении и судьбы Арцаха (Нагорного Карабаха)".

"Мы теряем родину. Если в стране есть обеспокоенные по этому поводу люди, пусть присоединяются к нам, будем бороться вместе против внутреннего врага", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что, пока не поздно, надо встать на защиту родины, спасти ее.

Для этого, по его словам, в первую очередь необходимо единство. "Это самое мощное оружие, которое нам предстоит приобрести", - отметил он.

Акция, по его словам, проходит в дневное время. "Люди подходят, с ними общаемся. Как только почувствуем необходимость оставаться на площади и по ночам, акция станет круглосуточной", - отметил Павел Манукян.

На той же площади в 100 метрах от ветеранов с 17 апреля началась акция протеста системной оппозиции. К призыву главы оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артура Ванецяна выйти на Площадь Свободы во имя спасения Армении и Нагорного Карабаха вышли его сторонники и представители оппозиционной фракции "Айастан" вместе со своими единомышленниками.

На месте проведения акции установлены два флага - государственные флаги Армении и Нагорного Карабаха. "Мы сюда пришли не под флагом нашей партии или блока. Мы пришли под флагом Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха). Мы призываем всех наших граждан присоединиться во имя Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха)", - заявил журналистам Артур Ванецян.

Он коснулся выступления Никола Пашиняна в парламенте и отметил, что "это самое позорное выступление за весь период независимости Армении, которое войдет в историю, как пораженческое, позорное и обслуживающее чужие интересы выступление главы государства".

Ванецян отметил, что в последнее время пришел к мнению, что ему уже нет дела до парламента. "А с кем там мне говорить? С людьми, которые пытаются убедить общественность, что Арцах (Нагорный Карабах) должен быть в составе Азербайджана, или же, что в Армении есть территории, которые нужно передать Азербайджану?" - задался он вопросом.

Он добавил, что нужна консолидация людей, и этой консолидации они добьются путем диалога с общественностью.

Артур Ванецян объявил о начале бессрочной акции протеста в прямом эфире на своей странице в Facebook. «Я не собираюсь возвращаться домой и останусь на Площади Свободы. Давайте объединяться, становиться сильнее и бороться за Армению и Арцах (Нагорный Карабах)», - написал он в соцсетях.

В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" секретарь партии "Айреник", член политсовета Хачик Галстян отметил, что выступление Никола Пашиняна в парламенте может свидетельствовать, что он намеренно ведет страну к краху, поэтому он должен уйти.

"Я уверен, что наших единомышленников очень много в стране. Долгое время нас обвиняли в том, что мы только говорим и бездействуем. Сегодня критическая ситуация, бездействие уже недопустимо, поэтому мы призываем всех выйти на улицу, чтобы достичь цели", - отметил Галстян.

Он добавил, что несколько недель, как их представители проводят встречи с жителями разных регионов страны. "Я заверяю, что по итогам "диалога с гражданами" мы еще раз убедились, что наши граждане очень четко представляют глубину всей ситуации, ситуацию, связанную с Арцахом (Нагорным Карабахом), а также значение Арцаха (Нагорного Карабаха) для Армении и ее безопасности", - отметил Галстян.

Акция, инициированная лидером "Айреник", главой парламентской фракции "Честь имею" Артуром Ванецяном, как заявили ее участники, круглосуточная. Активистам удалось установить на Площади палатки, также ее участники принесли с собой стулья.

Однако силовики изъяли у активистов палатки, это привело к конфликту и задержанию четверых сторонников оппозиции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель оппозиционной партии «Отечество» Арсен Бабаян.

По его словам, полиция задержала четырех сторонников оппозиции. «В извещении о проведении акции протеста, представленной в мэрию, было указано также, что будут использоваться палатки. Однако полиция изъяла палатки, что привело к конфликту. Сейчас идут переговоры о возврате нашего имущества», - отметил он.

На сторонников оппозиции составили протоколы об административном правонарушении по статье по статье 182 КоАП Армении (неподчинение требованиям полиции), сообщил Бабаян. По его словам, задержанные отпущены на свободу.

Напомним, что после прекращения боев в Нагорном Карабахе стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, претензии армянской стороны вызвали граффити на стенах собора в Шуши (азербайджанское название – Шуша) после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушены более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. МИД Армении и правозащитники 9 февраля потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе.

Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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