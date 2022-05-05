Активисты заявили о деспотии в вузах Азербайджана

05 мая 2022, 15:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акции протеста перед зданием Минобразования Азербайджана заявили сегодня о дискриминации, подавлении свободомыслия и критики в вузах и социальных проблемах студентов. Пять тысяч студентов за пять лет были вынуждены отказаться от учебы из-за невозможности оплатить ее, подчеркнули протестующие, потребовав бесплатного обучения в вузах.

Активисты организации "Центр силы студентов" сегодня провели пикет перед министерством образования Азербайджана. Молодые люди развернули плака: "Это - не чайхана, работайте!", адресованный министерству образования.

Пикет проводится с целью обратить внимание министерства на проблемы в сфере образования, рассказал член правления ЦСС Фарид Иманов. "В университетах Азербайджана и в целом в системе образования царит деспотия. В образовательных учреждениях подавляется свободомыслие, любая критика подавляется. Студентов могут оскорбить из-за формы одежды, прически. Студенты не могут создавать организации для отстаивания своих прав", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Иманова, в вузах отмечаются случаи дискриминации и буллинга студентов. "Мы требуем положить конец фактам буллинга и дискриминации. Часто студенты становятся объектами давления из-за их политических взглядов, религиозной принадлежности и сексуальной ориентации", - заявил он.

Активист также указал на социальные проблемы студентов. "Мы требуем бесплатного обучения. Из-за экономических проблем, нехватки средств в 2016-2021 годах около пяти тысяч студентов не смогли дальше продолжить образование. И это в то время, когда власти Азербайджана тратили деньги на проведение гонок "Формула-1", других международных спортивных мероприятий, тратили деньги на другие грандиозные проекты. Мы требуем, чтобы образование в вузах было бесплатным", - далее отметил Иманов.

Впервые этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" состоялся в Баку в 2016 году и проходил ежегодно по 2019 год. В 2020 году из-за пандемии коронавируса этап гонок в Баку отменили, в 2021 году провели без зрителей. Ранее жители столицы Азербайджана выражали недовольство неудобствами, которые возникли при подготовке и проведении гонок, и называли траты на их проведение напрасными. Сомнения в экономической целесообразности расходов на проведение гонок выражала и азербайджанская оппозиция.

По его словам, государство должно платить студентам достаточные для проживания стипендии. "Нуждающиеся должны быть обеспечены общежитием", - сказал он. ЦСС также выступил против взяточничества в вузах, указав, что в ряде из них "существует практика вымогательства взяток", отметил Иманов. Для решения существующих проблем он предложил ввести реальное самоуправление в вузах с привлечением в руководящие органы представителей студентов, введения выборов ректоров.

Сотрудники полиции и вышедший к протестующим представитель Минобразования сопроводили активистов здание ведомства для обсуждения поднятых ими вопросов.

Представители Минобразования оказались недоступны для комментариев.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая 2021 года перед зданием Азербайджанского государственного экономического университета (АГУЭ) прошла организованная ЦСС акция протеста под лозунгом: "Справедливость студентам", пять активистов были задержаны.

1 июня 2020 года шесть азербайджанских студентов, потребовавших во время акции в Баку отменить летние экзамены и освободить учащихся от оплаты второго семестра из-за эпидемии коронавируса, были оштрафованы за нарушение режима карантина, один (Рустам Исмаилбейли) арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

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