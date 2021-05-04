Полиция сорвала студенческую акцию протеста в Баку

04 мая 2021, 01:26

Студенты Азербайджанского государственного экономического университета провели акцию против новой системы семестровых экзаменов, которые, по их словам, осложнили положение учащихся. Пятеро участников акции были задержаны.

Акция протеста перед зданием Азербайджанского государственного экономического университета (АГУЭ) прошла 3 мая под лозунгом: "Справедливость студентам" и была организована организацией "Центр силы студентов" (ЦСС).

Акция проводилась в связи с новыми правилами проведения семестровых экзаменов в АГЭУ, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава ЦДР Ахмед Мамедли.

По его словам, на последней экзаменационной сессии в вузе ввели новшество – отменили правило выдачи студентам всех экзаменационных вопросов для подготовки по ним заранее.

"Тут цель ясна – усложнить экзамены, чтобы больше студентов не смогло набрать достаточное количество баллов для получения стипендии. Более того, студентов, которые не смогли сдать онлайн-экзамен по причине отключения электричества у них в этот момент, обязали представить справки об этом из энергосети. Это вызвало недовольство среди студентов. Некоторые выступили с критикой новых правил экзаменов в социальных сетях. После этого было оказано давление на протестующих, их принудили извиняться, некоторым вынесли выговоры. Правда, абсурдное требование о представлении справок отменили, и то в результате протестов и общественного осуждения. Мы решили провести акцию протеста с требованием отменить новые правила проведения экзаменов и снять выговоры со студентов", – рассказал Мамедли.

По его словам, полиция старалась сорвать акцию студентов еще до ее начала. "Еще утром моего отца увезли в Джалилабадское районное управление полиции и потребовали, чтобы я не ходил на акцию протеста и отменил ее", – сказал Мамедли.

По его словам, около 16.00 (15.00 мск) молодые люди растянули баннер: "Справедливость студентам" и, скандируя этот лозунг, попытались подойти к зданию АГЭУ. Однако сотрудники полиции отобрали баннер, а участников задержали.

Помимо самого Мамедли были задержаны члены ЦСС Фарид Джаббар, Раван Ахундов и Тукезбан Гасымова, а также глава организации "Студенческое требование" Рустам Исмаилбейли.

Гасымову отпустили, не доставляя в полицию. Джаббар, Ахундов и Исмаилбейли были доставлены в девятое отделение Сабаильского районного управления полиции, а Мамедли увезли в главное управление полиции города Баку, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ЦСС. По словам представителей ЦСС, к 19.00 (18.00 мск) все были отпущены.

Как рассказал Мамедли, по пути в полицию на него было оказано физическое и психологическое давление. "В управлении насилия не было. Но беседовавший со мной офицер "настоятельно советовал" отказаться от проведения протестной акции и вести "спокойный образ жизни". Однако я считаю, что студенты должны бороться за свои права. Только в таком случае можно будет добиться справедливых условий получения образования", – отметил он.

По его словам, резолюция акции опубликована в Facebook, в ней содержатся пять требований.

"Прежде чем определить форму проведения семестровых экзаменов, следует провести опрос среди студентов и принять тот метод, который поддержат учащиеся; отменить лимит на пропуски занятий на онлайн-уроках; для проведения справедливых экзаменов следует создать апелляционные комиссии; студентов не должны наказывать за инакомыслие и критику, а тех сотрудников вузов, которые преследуют учащихся, необходимо привлечь к ответственности за это; руководство университетов должно прежде исполнять свои обязательства, а потом требовать этого от студентов, а также в решении вопросов, касающихся студентов, считаться с мнением ЦСС", – перечислены требования.

Задержанный Рустам Исмаилбейли сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в отделении полиции давление на молодых людей не оказывалось. "Была "разъяснительная беседа" – типичные полицейские разговоры. Нас такими вещами не запугать. Мы, улыбаясь, вошли туда, также с улыбкой покинули отделение. Мы считаем, что акция удалась. Нам удалось обратить внимание общества на проблемы студентов", – сказал он.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что акция была пресечена в связи с тем, что не была согласована с городскими властями. В ведомстве при этом отметили, что задержаний не было, участников всего лишь "удалили с территории".

Комментариями от представителей университета относительно требований студентов "Кавказским узел" пока не располагает.

Отметим, что в Азербайджане и ранее проходили акции протеста студентов. 1 июня 2020 года шесть азербайджанских студентов, потребовавших во время акции в Баку отменить летние экзамены и освободить учащихся от оплаты второго семестра из-за эпидемии коронавируса, были оштрафованы за нарушение режима карантина, один (Рустам Исмаилбейли) арестован на 15 суток за неповиновение полиции.