Число прибывших в Ростовскую область беженцев увеличилось на 10 тысяч за сутки

04 мая 2022, 09:50

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В Ростовскую область за минувшие сутки с территории Донбасса прибыли более 10 тысяч беженцев, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая из Донбасса в Ростовскую область прибыли свыше 8,5 тысячи беженцев за сутки.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10 тысяч граждан", - цитирует пресс-службу областного пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Жители Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, рассказывали "Кавказскому узлу", что из-за сложной экономической ситуации вынуждены подавать заявки на выплаты в России. Ранее некоторые беженцы жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Также они заявили, что покинуть свои дома в Донбассе им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Общение журналистов с беженцами с самого начала эвакуации регламентируют власти Ростовской области, и чтобы попасть в пункт временного размещения для общения с находящимися там жителями Донбасса, нужно специальное разрешение, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами в Таганроге.

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* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.