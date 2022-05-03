Свыше 8,5 тысячи беженцев прибыли из Донбасса в Ростовскую область за сутки

03 мая 2022, 09:23

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За сутки с территорий Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область прибыли более 8,5 тысячи беженцев, сообщили пограничники.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 мая пограничники информировали, что за сутки из Донбасса в Ростовскую область приехало более 7,5 тысячи беженцев.

За минувшие сутки через границу России в Ростовской области продолжили прибывать беженцы с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), сообщило пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 8,5 тысячи граждан", – привел сегодня ТАСС сообщение областного погрануправления.

Напомним, ранее жители Донбасса рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что вынуждены подавать в России заявки на выплаты из-за сложной экономической ситуации. Некоторые другие беженцы ранее пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Также они заявили, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Власти пытаются регламентировать общение журналистов с беженцами с самого начала эвакуации. 24 марта "ОВД-инфо"* информировало, что для посещения пунктов временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области. 23 марта была задержана журналистка Полина Ефимова после попытки пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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