Более 7,5 тысячи жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

02 мая 2022, 13:46

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Границу России в Ростовской области пересекли более 7,5 тысяч беженцев Донецкой и Луганской народных республик, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", за сутки в Ростовскую область приехали из Донбасса более 12,5 тысяч беженцев, сообщило 1 мая областное погрануправление ФСБ. Общее число приехавших с Украины в Россию после начала спецоперации превысило 1,04 миллиона человек, уточнил источник в силовых структурах 29 апреля.

Более 7,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за сутки границу России в Ростовской области, сообщили сегодня в пресс-службе областного Погрануправления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 7,5 тысячи граждан", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля, еще до начала спецоперации российских войск на Украине. В начале эвакуации власти организовывали перевозки на автобусах, а теперь люди добираются самостоятельно, и за поездку пришлось платить частным перевозчикам, рассказали 20 апреля "Кавказскому узлу" жители ЛНР, приехавшие в Ростовскую область. По их словам, обстановка в их населенных пунктах в целом спокойная, а приехать за выплатами, обещанными властями России, их заставила сложная экономическая ситуация.

Ранее некоторые беженцы рассказали, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Также они делились с "Кавказским узлом" опасениями за своих родных и близких, оставшихся дома. Некоторые жители Донбасса пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области.

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