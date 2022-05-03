Азербайджанский активист заявил об избиении силовиками

03 мая 2022, 15:08

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Активист движения "Демократия-1918" Джалил Забидов был задержан, силовики применяли физические методы воздействия, требуя прекратить критику властей, сообщил сам активист. В полиции объяснили задержание тем, что Забидов пытался помешать проведению выпускного экзамена.

Как писал "Кавказский узел", Бахтияр Гаджиев сообщил, что вечером 21 апреля его похитили четыре человека в масках, увезли в пригород Баку, где подвергли унизительному обращению. Активист рассказал, что похитители потребовали удалить критические публикации о главе МВД и проправительственном активисте, и пригрозили расправой, если он продолжит критиковать министра. Гаджиев сообщил, что после этого добился приема у замминистра внутренних дел Исмета Алиева, но на встрече пришел к выводу, что у силовиков нет намерения объективно расследовать это дело. Правоохранительные органы в связи с его похищением начали расследование дела о хулиганстве. Расследование жалобы Гаджиева по статье о хулиганстве неправомерно, дело следовало возбуждать по статье о похищении человека, подчеркнули азербайджанские юристы. Они предположили, что правоохранительные органы заведомо не заинтересованы в объективном расследовании.

Житель села Дяллякли Ярдымлинского района Джалил Забидов был задержан утром 1 мая, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". "Около 10.00 утра я привел ребенка на выпускной экзамен в Ярдымлы. Спустя некоторое время меня задержали сотрудники полиции. Меня стали избивать и требовать удаления критического поста в Facebook* о главе МВД Вилаяте Эйвазове в связи с похищением активиста Бахтияра Гаджиева", - рассказал Забидов.

По его словам, его оскорбляли и избивали. "Меня били по голове, телу. Говорили: "Чем ты недоволен?" Тело у меня в синяках, я прошел в районной больнице обследование, телесные повреждения зафиксированы", - рассказал Забидов.

В комментарии к перепосту публикации Гаджиева в соцсети Facebook* Забидов отметил, что нападение на Гаджиева недопустимо. "Если это не было приказом Вилаята Эйвазова (главы МВД), то виновные должны быть немедленно найдены и наказаны. Ни один гражданин Азербайджана не должен молчать об этом, помните, что это может произойти с каждым гражданином Азербайджана сегодня и в будущем", - перевел слова Забидова корреспондент "Кавказского узла".

По словам Забидова, в отделе полиции сначала хотели повезти его в суд. "Но потом они передумали и отпустили меня", - заметил он. Забидов пообещал, что каждый день будет выступать в соцсети Facebook* и публично требовать наказания сотрудников полиции, избивавших его. "Меня били три сержанта и еще один офицер", - сказал он.

В отделе полиции корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили факт задержания Забидова и проведения "профилактической беседы" с ним". "В отделе общественной безопасности участковым инспектором была проведена профилактическая беседа. Ему было разъяснено, что недопустимо мешать проведению экзамена в школе. Его ребенок сдавал экзамен, и он хотел вмешаться в процесс (экзамена)", - сказали в полиции. В ведомстве также опровергли утверждения Забидова о физическом давлении на него.

Джалил Забидов был задержан 31 января в Ярдымлинском районе и в тот же день местным судом арестован на 25 суток по статье о неподчинении законным требованиям полиции. По мнению активистов, его арест был связан с критикой Забидовым властей Азербайджана в социальных сетях. 7 февраля его освободили из-под стражи в связи с заражением коронавирусом. Ранее он был задержан 7 июля 2021 года. Представитель движения "Демократия-1918" предположила, что его преследуют за критические публикации в соцсетях, участие в кампании под хештегом #протестую против социальной несправедливости, коррупции и произвола. Ранее, в мае 2020 года, Забидов был приговорен к пяти месяцам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Активисты тогда сочли, что его преследование связано с протестами против фальсификации на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Забидов не впервые сталкивается с преследованиями, подчеркнул член НПО "Линия защиты" Тезехан Мираламли. "Забидов - человек с активной гражданской позицией. Он непримирим к несправедливости и часто критикует высокопоставленных должностных лиц. Он не раз подвергался арестам. Тем не менее, он продолжает свою борьбу. В регионах Азербайджана таких неутомимых активистов немного", - заявил Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, активист может пожаловаться на полицейских в прокуратуру. "Но вряд ли это будет результативно. У нас есть печальный опыт жестокого избиения после задержания политика Тофига Ягублу, когда прокуратура не нашла доказательств совершения насилия правоохранителями", - сказал активист.

2 декабря 2021 года в Генпрокуратуру была направлена жалоба на избиение Тофига Ягублу, и уже на следующий день помощник прокурора Сабаильского района зафиксировал показания активиста, но не в качестве потерпевшего, а как свидетеля. В тот же день после допроса Ягублу направили на судмедэкспертизу. 11 января оппозиционер получил отказ прокуратуры начать расследование дела. Однако, как выяснилось в середине января, по мнению прокуратуры, Ягублу избил себя сам. 7 февраля Ягублу через суд потребовал отменить заключение прокуратуры о том, что он сам нанес себе тяжелые травмы в полицейском участке. Сабаильский районный суд Баку 10 марта оставил без удовлетворения жалобу оппозиционного политика Тофига Ягублу на прокуратуру, которая отказалась возбудить уголовное дело об избиении силовиками, предположив, что задержанный на акции протеста политик сам бился головой о стены.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.