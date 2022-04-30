Правозащитники в Азербайджане призвали власти освободить политзаключенных

30 апреля 2022, 15:03

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В преддверии Дня независимости Азербайджана, отмечаемого 28 мая, Бакинский клуб прав человека направил президенту страны и в комиссию по вопросам помилования заключенных список из 57 человек с просьбой об их помиловании. Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана направила список из 37 заключенных. Большинство в этих списках – политзеки, отметили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании, которое коснулось 625 человек, и 475 из них были освобождены из тюрем. Только 38 освобожденных были политзаключенными, констатировал тогда союз "За свободу политзаключенных Азербайджана".

Бакинский клуб прав человека (БКПЧ) обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и председателю комиссии по вопросам помилования, руководителю администрации главы государства Самиру Нуриеву в связи с ожидаемым помилованием заключенных по случаю Дня независимости страны – 28 мая.

"На этой неделе комиссия по вопросам помилования при президенте возобновила свои заседания и начала рассмотрение прошений об освобождении из заключения осужденных лиц. Как правило, заседания комиссии возобновляются за полтора месяца до распоряжения президента о помиловании. По неофициальной информации, очередной акт о помиловании будет приурочен к 28 мая – Дню независимости", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель БКПЧ Расул Джафаров.

По его словам, правозащитники направили руководству страны список из 57 осужденных. "Это список лиц, в чьих делах присутствуют признаки политически мотивированного уголовного дела. Только несколько человек из нашего списка не являются политзаключенными. Но в их делах имели место вопиющие случаи нарушения закона", – пояснил Джафаров.

Что касается персоналий политзаключенных, помилования которых просит БКПЧ, то в их числе ветеран первой Карабахской войны Салех Рустамов, осужденные по "Нарадаранскому" и "Гянджинскому" делам, члены бывшего отряда ОПОН осужденные по делу о мятеже ОПОН 1995 года, ряд членов политических партий, продолжил Джафаров.

25 января 2017 года лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, в том числе двоих полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки. Они не признали вину. Азербайджанские правозащитники признали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными. На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек.

В случае, с Салехом Рустамовым правозащитники просят власти принять во внимание его заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана в 1992-93 годах в бытность главы приграчничного с Арменией Гядабейского района, добавил председатель БКПЧ Расул Джафаров.

"Мы, просим также освободить всех остающихся фигурантов "Нардаранского дела", включая лидера "Мусульманского единства" Талеха Багирзаде. Следствие по этим делам проводилось с большими процессуальными нарушениями, права обвиняемых грубо нарушались, они длительное время не имели доступа к адвокатам по выбору. То же самое касается фигурантов "Гянджинского дела". Там помимо Юниса Сафарова, совершившего покушение на главу города, в отношении остальных осужденных не было представлено достоверных доказательств вины. Кроме того, мы просим об освобождении Эльчина Амирасланова, Сафы Поладова и Арифа Кязимова, арестованных и осужденных по делу о попытке мятежа ОПОН в марте 1995 года", – сказал правозащитник.

"У них сильно подорвано здоровье, мы исходим из того, чтобы хотя бы из гуманитарных соображений их освободили. В нашем списке еще несколько членов партии Народного фронта, лидер партии Граждан и развития Али Алиев, осужденных по разным делам", – добавил Джафаров.

Также он объяснил обновлением следствия отсутствие в списке осужденных по "Тертерскому делу". "По "Тертерскому делу" заново проводится следствия. Высоки шансы полного оправдания всех 27 лиц, осужденных по этим событиям. Поэтому мы не стали их включать в список", – сказал он.

Весной 2017 года в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий против подразделений Минобороны Азербайджана была арестована группа военных и гражданских лиц. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В декабре 2021 года следствие по "Тертерскому делу" было возобновлено. Следователи признали потерпевшими 397 человек, которые подверглись пыткам в воинских частях, и приговоры 16 необоснованно осужденным по "Тертерскому делу" отменены. Кроме того, были арестованы семь человек, обвиненные в пытках военнослужащих.

Что касается численности политзаключенных, то, по словам активиста, БКПЧ оперирует данными в отношении лиц, дела которых изучала сама организация. "Мы изучаем и отслеживаем дела на основе обращений самих осужденных, их близких и адвокатов. Мы с уважением относимся к работе коллег из других организаций, но оперируем собственными исследованиями", – отметил глава БКПЧ.

Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана (МГПЗОА) представила в Комиссию по помилованию документы на помилование 37 заключенных, рассказала правозащитница Новелла Джафароглу.

"Большинство в нашем списке – это лица, в чьих делах присутствуют политические мотивы. Мы, выступаем в частности за освобождение Салеха Рустамова, который сыграл важную роль в защите Гядабейского района в первой Карабахской войне. Мы, за освобождение правозащитника и журналиста Эльчина Мамеда, отбывающих тюремное заключение бывших членов ОПОН и других. Есть у нас в списке и лица, в преследовании которых хотя не было политических моментов, но была предвзятость, нарушение закона. В частности, мы просим освободить осужденного к пожизненного заключению предпринимателя из Гянджи Шамси Самедзаде. Это человек ударил важного чиновника в Гяндже за произвол и в отместку против него сфальсифицировали более тяжкие обвинения в убийстве, которого он не совершал. Также мы просим о помиловании бывшего депутата Гусейна Абдуллаева, осужденного за экономические преступления", – сказала Джафароглу корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитники изучают дела новых заключенных, отметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "По меньшей мере, есть один новый заключенный с политическими мотивами – это активист Самир Ашуров, которого арестовали явно по надуманному обвинению спустя 20 дней после высылки", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" не будет обращаться с просьбой о помиловании. "Освобождение необоснованно осужденных можно только приветствовать. Но в комиссию, или куда-либо мы не обращаемся со списочным составом. Это индивидуально право самих осужденных, их родственников, адвокатов. Мы публикуем наши списки с досье на каждого политзаключенного, чтобы обращать внимание государственных органов, общественности, международных организаций. Признание правозащитниками лиц политзаключенными уже само по себе является сигналом нарушения прав осужденных лиц и необходимости восстановления в отношении справедливости", – пояснил Гасанов.

С 26 апреля комиссии по вопросам помилования рассмотрела уже 200 обращений, отметил член комиссии Алимамед Нуриев. "Мы изучаем обращения персонально, без относительно политической принадлежности, профессиональной деятельности и иным признакам осужденных", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он не стал называть сроки возможного помилования. "Комиссия рассматривает обращения и вносит предложения президенту Азербайджана. Когда подписывать распоряжение о помиловании и кого помиловать является исключительной прерогативой главы государства", – отметил Нуриев.

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