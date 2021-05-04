Правозащитники призвали Алиева амнистировать политзаключенных

04 мая 2021, 12:59

В азербайджанских тюрьмах остаются более ста политзаключенных, указала правозащитная организация "Линия защиты", призвав Ильхама Алиева приурочить их помилование к священному месяцу Рамазан. Этот призыв поддержали и другие азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании, которое коснулось 625 человек, и 475 из них были освобождены из тюрем. Только 38 освобожденных были политзаключенными, констатировал союз "За свободу политзаключенных Азербайджана", который обнародовал обновленный список осужденных по политическим мотивам, куда вошли 111 человек.

Неправительственная организация "Линия защиты" сегодня направила президенту Азербайджана обращение с призывом объявить помилование по случаю месяца Рамазан, окончание которого в стране будет праздноваться 12-13 мая.

Священный месяц Рамадан (Рамазан) начался в этом году 12 апреля и завершится 12 мая. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня, говорится в справке "Кавказского узла" о Рамадане.

"Большое число активистов сегодня столкнулись с политически мотивированными уголовными делами, представ перед судом. Аресты граждан по сфабрикованным обвинениям из-за их политической деятельности наносят ущерб политическому процессу в стране и верховенству закона. Более того, это приводит к нездоровому соперничеству между политическими силами, подрывает конституционный процесс политической борьбы, способствует радикализму, непримиримости, делает невозможным необходимый для страны политический диалог", - говорится в обнародованном обращении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Незамедлительное освобождение этих людей "очень важно для решения проблем страны, предотвращению давления из-за рубежа", отмечается в документе.

В правящих кругах страны есть расхожее мнение о том, что недружественные внешние силы под предлогом защиты прав человека стремятся дискредитировать Азербайджан, оказать давление на страну и вмешаться в ее внутренние дела, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор "Линии защиты" Руфат Сафаров.

"Возможно, какие-то силы действительно используют эти вопросы в угоду своим интересам. Однако лучшим способом уберечься от нападок является решение существующих проблем в области прав человека, и прежде всего освобождение всех политзаключенных", - сказал он.

"Линия защиты" одобряет мартовское решение президента об амнистии, после которого были освобождены 38 политзаключенных, подчеркнул Сафаров. "Но еще порядка 100 политзаключенных остаются в тюрьмах. «Линия защиты» хочет верить, что возможность, предоставляемая праздником Рамазан, будет использована, и будет подписано распоряжение об освобождении всех политзаключенных", - сказал он.

Сокоординатор союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов также считает праздником Рамазан "прекрасной возможностью для освобождения политзаключенных".

"Май - месяц праздников. Мы отмечаем священный праздник Рамазан (12-13 мая), День победы над фашизмом (9 мая), День Республики (28 мая). Эти праздники - хороший повод для гуманных шагов, освобождения несправедливо преследуемых лиц. По нашим спискам в тюрьмах находятся 112 политзаключенных, с учетом недавно осужденного активиста Саида Мамедзаде", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Эльшан Газанов.

По его мнению, такое количество политзаключенных "неминуемо приведет к обсуждениям ситуации в Азербайджане" в международных организациях и вызовет новую волну критики в адрес страны. "Во избежание этого необходимо срочно освобождать всех политзаключенных", - сказал Гасанов.

Бакинский клуб прав человека также выступает за освобождение и политзаключенных, и тех, кто осужден не по политическим мотивам, но "с вопиющими нарушениями закона", сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Расул Джафаров.

"В марте распоряжением президента были освобождены около 40 таких лиц. Мы считаем, что шаги в данном направлении должны быть продолжены. Помимо распоряжений о помиловании есть и другие механизмы – принятие парламентом акта об амнистии, индивидуальные решения посредством судебных постановлений об освобождении по УДО", - сказал Джафаров.

Каждому помилованию предшествует подготовительная работа, рассмотрение обращений, которые занимают примерно месяц, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член комиссии по вопросам помилования при президенте страны, глава Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев.

Он подчеркнул, что подписание распоряжения о помиловании является исключительной прерогативой президента, и по Конституции президент может принять такое решение по своему усмотрению.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".