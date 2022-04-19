Число жертв пыток по "Тертерскому делу" выросло до 397

19 апреля 2022, 16:46

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Следователи признали потерпевшими 397 человек, которые подверглись пыткам в воинских частях, и приговоры 16 необоснованно осужденным по "Тертерскому делу" отменены, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Семь военных арестованы по обвинению в пытках.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года было возобновлено следствие по "Тертерскому делу", и к 9 февраля были признаны потерпевшими еще 163 человека, сообщила в тот день Генпрокуратура Азербайджана. Кроме того, были арестованы четыре человека, обвиненные в пытках военнослужащих, а приговор 16 осужденным был опротестован ведомством.

1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу", а 18 декабря было объявлено о возобновлении уголовного производства по их жалобам на пытки. 7 февраля стало известно, что Генпрокуратура отменила решение о прекращении дела о госизмене младшего сержанта Эльчина Гулиева, погибшего во время следствия. После возобновления уголовного производства по "Тертерскому делу" Гулиев стал первым фигурантом, в отношении которого было отменено прежнее решение. Гулиев может быть посмертно оправдан, и это дает надежду на пересмотр решений по другим осужденных по "Тертерскому делу", указал правозащитник Расул Джафаров.

Приговоры 16 осужденным отменены

После возобновления уголовного производства признаны потерпевшими уже 280 человек, подвергшихся пыткам и другим противоправным действиям, они допрошены по обстоятельствам дела, и проведены судебно-медицинские экспертизы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

"Вместе с лицами, признанными в ходе предыдущего следствия потерпевшими по уголовным делам по фактам пыток, в настоящее время в общей сложности выявлено 397 потерпевших. Продолжаются мероприятия по выявлению потерпевших по делу, а также военнослужащих, совершивших противоправные действия", - цитирует сегодня сообщение ведомства АПА.

Кроме того, по апелляционным протестам прокуратуры отменены приговоры 16 осужденным. Эти осужденные были обвинены в госизмене, но обвинение не подтвердилось, и людей осудили за преступления против военной службы, пишет агентство со ссылкой на ведомство.

Пересмотр 16 уголовных дел ранее назвал важным глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров. "Против некоторых тогда следствие не смогло даже сфабриковать "доказательства" в совершении госизмены, в особенности в отношении тех, кто не дал признательных показаний даже под пытками. Этих людей осудили по обвинениям, касающимся нарушения правил несения военной службы, превышению полномочий и другим. Эти лица получили относительно небольшие сроки, и многие уже на свободе. Однако для них важна полная реабилитация для восстановления на службе, стажа выслуги лет, реализации других прав. Они также могут претендовать на компенсации", – пояснил "Кавказскому узлу" правозащитник.

Арестованы семь обвиняемых

Обвинения в противоправных действиях, включая пытки и превышение полномочий, предъявлены военнослужащим Рашиду Нифталиеву, Руслану Микаилову, Сенану Машиеву, Джабиру Гахраманову, Поладу Азизову, Эльчину Алиеву и Интигаму Мамедову, сообщила Генпрокуратура.

Им инкриминируются статьи 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки; жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство), 341.2.2 (превышение должностных полномочий), 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК Азербайджана.

Все они арестованы, при этом Полад Азизов арестован заочно и объявлен в розыск как скрывающийся от следствия. Уже осужденному Фуаду Агаеву предъявлены обвинения по этим же статьям Уголовного кодекса, информирует сегодня со ссылкой на Генпрокуратуру агентство Turan.

Весной 2017 года в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий против подразделений Минобороны Азербайджана была арестована группа военных и гражданских лиц. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы.

Напомним, по версии следствия, военнослужащие воинских частей в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах в мае-июне 2017 года, превысив полномочия, допросили людей, которых они считали подозреваемыми в совершении преступлений, и применяли к ним пытки и психологическое насилие. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2021 году в заявлении указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из которых скончались.

7 декабря 2021 года родственники осужденных попытались провести акцию протеста перед администрацией президента Азербайджана с требованием пересмотреть приговоры, но полиция пресекла акцию.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал 27 осужденных по "Тертерскому делу" жертвами преследования по политическим мотивам. Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов, комментируя ранее "Тертерское дело", указал на его резонансность. "Оно стало настолько резонансным из-за изуверских пыток, что даже депутаты ПАСЕ потребовали проведения расследования этих преступлений. В апреле 2016 года азербайджанская армия заняла ряд выгодных позиций в Карабахе. Однако ряд высот не были удержаны, а некоторые боевые задания вовсе не были выполнены. Очевидно, чтобы скрыть собственные ошибки, ответственные высокопоставленные военные занялись поиском "врагов", чтобы списать на них неудачи. Через год после военных событий они устроили "охоту на ведьм". Эти аресты военных можно сравнить со сталинскими репрессиями в советской армии", - сказал он "Кавказскому узлу".

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