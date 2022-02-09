Число жертв пыток по "Тертерскому делу" выросло до 281

09 февраля 2022, 14:08

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Следователи признали потерпевшими по "Тертерскому делу" еще 163 человек, которые подверглись пыткам, и общее число пострадавших достигло 281. Четверо военных арестованы по обвинению в пытках, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля стало известно, что Генпрокуратура Азербайджана отменила решение о прекращении дела о госизмене младшего сержанта Эльчина Гулиева, погибшего во время следствия. После возобновления уголовного производства по «Тетерскому делу» Эльчин Гулиев стал первым фигурантом, в отношении которого было отменено прежнее решение, Гулиев может быть посмертно оправдан, и это дает надежду на пересмотр решений по другим осужденных по "Тертерскому делу", указал правозащитник Расул Джафаров.

1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу", а 18 декабря было объявлено о возобновлении уголовного производства по их жалобам на пытки. Необходимо не только наказать высокопоставленных чиновников Минобороны, но и продолжить пересмотр приговоров по "Тертерскому делу", заявили тогда правозащитники.

Заместитель генпрокурора подал апелляционный протест для отмены судебных решений по 16 осужденным, которые сначала подверглись уголовному преследованию по обвинению в госизмене, а когда это не подтвердилось, были осуждены за преступления против военной службы, сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Кроме того, арестованы четыре человека, обвиненные в пытках военнослужащих, - Вусал Алескеров, Рустам Алескеров, Рамиль Гараев и Фуад Ахундов. Всем им предъявлены обвинения по статье 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, совершенные должностным лицом государственного органа в связи с выполнением своих служебных обязанностей, или лицом, выступающим в этом качестве, либо с его подстрекательства или согласия), 341.2.2 (злоупотребление должностными полномочиями или их превышение группой лиц ) и 341.2.3 (те же действия, повлекшие тяжкие действия) УК Азербайджана. Фуад Ахундов также обвинен по статье 127.2.2 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью), говорится в сообщении Генпрокуратуры, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Следствие считает, что военнослужащие воинских частей в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах в мае-июне 2017 года, не обладая полномочиями и вопреки закону привлекли к допросу людей, которых они считали подозреваемыми в совершении преступлений, и применяли к ним "физическое и психическое насилие, что привело к смерти потерпевших и к другим тяжелым последствиям".

Весной 2017 года в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий против подразделений Минобороны Азербайджана была арестована группа военных и гражданских лиц. Следствие и суды по этому делу были закрытыми. Во время следственных действий восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2021 году в заявлении указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из которых скончались.

После возобновления уголовного производства в декабре 2021 года проводятся интенсивные следственные действия, и за это время были выявлены и признаны потерпевшими еще 163 человека, подвергшихся пыткам и другим противоправным действиям. Таким образом, общее число потерпевших по "Тертерскому делу" достигло 281, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следователи продолжают устанавливать личности других возможных потерпевших, и ведомство призвало военных, которые в мае-июне 2017 года подвергались пыткам, физическому и психологическому давлению, но не были признаны потерпевшими, обратиться в Генпрокуратуру.

Правозащитник счел важным новый поворот в расследовании

Свежие данные ведомства позитивно оценил глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров. "Во-первых, очень важно, что признаны потерпевшими 163 человека. Это означает, что их попранные права будут восстановлены, они получат право получить компенсации, те, кто потеряли работу – восстановиться. Причем другие потенциальные жертвы также могут обратиться к следствию, чтобы их признали потерпевшими", - пояснил Джафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Другим важным моментом правозащитник назвал пересмотр дел 16 человек, осужденных не за госизмену, а за преступления против военной службы. "Против некоторых тогда следствие не смогло даже сфабриковать «доказательства» в совершении госизмены, в особенности в отношении тех, кто не дали признательных показаний даже под пытками. Этих людей осудили по обвинениям, касающимся нарушения правил несения военной службы, превышению полномочий и другим. Эти лица получили относительно небольшие сроки, и многие уже на свободе. Однако для них важно полная реабилитация для восстановление на службе, стажа выслуги лет, реализации других прав. Они также могут претендовать на компенсации", - сказал Джафаров.

Третьим ключевым моментом он назвал аресты новых обвиняемых. "Арестованы четыре человека. Персонально я их не знаю, возможно, это офицеры младшего или среднего звена, которые непосредственно были задействованы в пытках. В ходе следствия они могут дать показания о том, кто лично давал им приказ пытать коллег. Важно, что сейчас им предъявлены обвинения уже непосредственно в применении пыток и незаконном лишении свободы. В прошлом мучителей жертв «Тертерского дела» привлекали за превышение полномочий, халатность и другие менее тяжкие преступления", - сказал правозащитник.

Напомним, союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал 25 осужденных по "Тертерскому делу" жертвами преследования по политическим мотивам. Всемирная организация против пыток заявляла о случаях применения пыток и гибели задержанных в Азербайджане военнослужащих и гражданских лиц, проходящих по "Тертерскому делу".