Салех Рустамов перешел к сухой голодовке

13 декабря 2021, 15:07

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Азербайджанский активист Салех Рустамов на 38-е сутки голодовки в тюремной больнице отказался от воды, сообщил сегодня его адвокат. Защитник выразил обеспокоенность за жизнь Рустамова.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября активист Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов объявил голодовку в знак протеста против того, что не попал под объявленную президентом Азербайджана амнистию. 30 ноября ряд политических партий Азербайджана, на фоне первых обмороков Рустамова, потребовал его освободить. ЕСПЧ направил властям Азербайджана запрос о состоянии здоровья заключенного. Защита в начале голодовки Рустамова обратилась в Верховный суд, попросив пересмотреть дело, а также подала в Низаминский районный суд ходатайство о досрочном освобождении Рустамова. По словам адвоката, на 36-е сутки голодовки Рустамов утратил возможность самостоятельно передвигаться. Рустамову вводятся внутривенно питательные вещества, но это не заменит полноценного питания на фоне стресса, возраста и сопутствующих заболеваний, а также перенесенного COVID-19, смерть может наступить в любой момент, рассказал 12 декабря врач Адиль Гейбулла.

Турецкие специалисты диагностировали у Салеха Рустамова отмирание клеток головного мозга. Пенитенциарная служба опровергла информацию о нарушениях в психическом здоровье Рустамова, но защита не согласна с выводами ведомства. Рустамов отказывается принимать пищу, хотя уже разуверился в действенности своего протеста, указал адвокат на 35-е сутки голодовки.

Сегодня адвокат Бахруз Байрамов посетил Рустамова в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы. "На 38-е сутки голодовки Салех Рустамов полностью ослаб. Мы говорили с ним всего 3-4 минуты, потому что ему тяжело было сидеть. Он мне сказал, что уже не может терпеть возникшие в результате голодовки сильные боли, и чтобы "спастись" от них, переходит к сухой голодовке", - сказал адвокат. По словам Байрамова, активист отметил, что принял твердое решение об отказе от воды.

Защитник выразил тревогу за жизнь Рустамова. "Я настоятельно просил его не переходить к сухой голодовке. Он спросил, будет ли суд рассматривать его дело. Я ему ответил, что пока информации нет", - рассказал Байрамов.

В Пенитенциарной службе отказались от комментариев, сославшись на то, что сейчас Рустамов находится под наблюдением врачей, которые ответственны перед Главным медицинским управлением Минюста. Представители медуправления Минюста также воздержались от комментариев.

Напомним, что 11 декабря с призывом освободить Рустамова выступили представитель Госдепартамента США Нэд Прайс и содокладчики ПАСЕ Стефан Шеннах и Ричард Бэкон. Власти Азербайджана должны освободить голодающего в заключении Салеха Рустамова, который близок к смерти, указал представитель Госдепартамента США. Необходимо пересмотреть дело Рустамова и других политзаключенных, заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану.