Суд в Баку утвердил приговор главе оппозиционной партии

30 апреля 2022, 11:06

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Апелляционный суд в Баку оставил в силе приговор по делу о клевете, вынесенный ранее лидеру оппозиционной "Партия граждан и развития" и развития Али Алиеву, и оставил оппозиционера в заключении. Защита заявила о намерении обратиться в Верховный суд Азербайджана и в ЕСПЧ.

Как сообщал "Кавказский узел", два пограничника – полковник Эмиль Джафаров и капитан этой же структуры Рамин Адилов – подали в суд жалобу о клевете против председателя оппозиционной "Партии граждан и развития" в Азербайджане Али Алиева. 13 января суд приговорил Алиева по жалобе Джафарова к пяти месяцам лишения свободы. Политики и правозащитники в Азербайджане, а также международные структуры назвали это дело "политическим заказом" и потребовали освободить оппозиционера. 15 апреля суд в Баку приговорил Алиева к пяти месяцам лишения свободы по жалобе Адилова. Защита заявила, что обжалует решение суда.

29 апреля в Бакинский апелляционный суд (БАС) рассмотрел жалобу оппозиционера Али Алиева на приговор, вынесенный судом по делу о клевете в адрес пограничника Рамина Адилова, сообщил адвокат Джавад Джавадов.

"Судебное заседание фактически вновь было проведено в закрытом режиме. На процесс не пропустили ни журналистов, ни правозащитников, ни сторонников Алиева", – сказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

В этот раз Алиев выступил на заседании, но заявил, что не ожидает от суда справедливости, отметил защитник. "Али Алиев указал, что его необоснованно преследуют за всего лишь высказанное предположение о причинах катастрофы вертолета пограничной службы. Он абсолютно не имел какой-либо цели лично дискредитировать пожаловавшихся на него пограничников", – добавил адвокат.

Али Алиев усомнился, что в падении с большой высоты в вертолете могли быть выжившие и предположил, что машина могла потерпеть крушение в результате внешнего воздействия, отметил Джавад Джавадов.

Защита, по его словам, просила суд прекратить уголовное дело по оправдательным основаниям. "Мы, указали, что высказывания Али Алиева укладываются в рамки свободы выражения, гарантированной Европейской конвенцией прав человека. Во-вторых, Алиева уже осудили однажды за интервью, ставшее предметом уголовного разбирательства. И повторное его наказание является не только абсурдом с точки зрения логики, но и противоречит общепринятым нормам права, которые гласят, что лицо не может быть повторно наказано за одно и то же деяние. Это юридический казус", – заявил Джавадов.

Суд не внял доводам защиты и оставил приговор в силе, подчеркнул другой адвокат Агиль Лаидж. "Конечно же, мы не согласны с вердиктом апелляционного суда. Мы будем оспаривать его в Верховном суде, подав кассационную жалобу. В перспективе дело будет доведено до Европейского суда по правам человека", – сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию, что суд отклонил жалобу Алиева на приговор суда. От дальнейших комментариев сотрудник суда отказался, заметив, что в случае несогласия с решением суда стороны могут его обжаловать в вышестоящей судебной инстанции.

Напомним, "Партия граждан и развития" (ПГР) была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. Алиев был выдвинут кандидатом на президентских выборах 2013 года, но ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

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