Азербайджанский активист освобожден из-под стражи в связи с заражением COVID-19

10 февраля 2022, 03:40

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Зараженный коронавирусом участник движения "Демократия-1918" в Азербайджане Джалил Забидов, арестованный по делу о неподчинении полиции, после выздоровления должен отбыть в изоляторе оставшуюся часть наказания, постановил суд. Забидова следует освободить от обязанности вернуться под стражу в связи с состоянием здоровья, считают глава движения Ахмед Мамедли и правозащитник Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", участник движения D-18 Джалил Забидов был задержан 31 января в Ярдымлинском районе и в тот же день местным судом арестован на 25 суток по статье о неподчинении законным требованиям полиции. Активисты считают, что его преследуют за критику властей Азербайджана в социальных сетях.

Джалил Забидов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 7 февраля его освободили из-под стражи.

«5 февраля в изоляторе в отделе полиции у меня взяли тест на коронавирус. Через два дня, 7 февраля, мне сообщили, что результат оказался позитивным и я заражен COVID-19. Решением суда меня временно освободили и отправили домой на самоизоляцию. 23 февраля мне велели прийти в райотдел полиции для продолжения отбывания наказания», - рассказал он.

Забидов отметил, до задержания был здоров. «Я заразился в отделе полиции. Там у них очень холодно. Раз у меня выявили коронавирус, то лучше отправили бы в ковидную больницу на лечение. Теперь я боюсь заразить и домашних», - сказал он.

Активист оценил состояние своего здоровья как "более-менее удовлетворительное". "Но есть недомогание. Я еще и ослаб в результате голодовки, которую я объявил после ареста. Я неделю отказывался от пищи, требуя освобождения. Я прекратил голодовку после того, как у меня выявили коронавирус», - рассказал Забидов.

Он считает, что был арестован по надуманному обвинению, против него свидетельствовали трое силовиков. "С моей стороны не было неподчинения полиции. Они без причины меня задержали в кафе и увезли в полицию, а оттуда в суд [...] Суд не стал даже сомневаться в протоколе полиции и назначил мне 25 суток ареста. Конечно, это заказ", - считает Забидов.

Он отметил, что и ранее подвергается преследованиям. "Я предаю огласке в социальных сетях [случаи несоблюдения закона] в районе, критикую власти Азербайджана, разоблачаю фальсификации на выборах. Меня преследуют за то, что я выступал против угнетения народа, говорил, что богатства страны должны распределяться среди всего народа. В Азербайджане нет свободы слова, выражения. Если кто-то выражает несогласие, высказывает критику, то к нему отправляют полицию [...] Арестовывая меня, они стремятся заставить меня замолчать», - сказал активист.

Забидов ранее был задержан 7 июля 2021 года. Представитель движения "Демократия-1918" предположила, что его преследуют за критические публикации в соцсетях, участие в кампании под хештегом #протестую против социальной несправедливости, коррупции и произвола. Ранее, в мае 2020 года, Забидов был приговорен к пяти месяцам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Активисты тогда сочли, что его преследование связано с протестами против фальсификации на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Комментариями Ярдымлинского райотдела полиции и МВД Азербайджана относительно освобождения Забидова "Кавказский узел" пока не располагает.

Процесс реабилитации организма после перенесенного коронавируса длительный, и неправильно возвращать Забидова через 15 дней опять в изолятор, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

«То, что Забидова в связи с болезнью отпустили домой, это хорошо. Но было бы целесообразнее его освободить от дальнейшего наказания. Организм даже при легком течении болезни сильно ослабевает. Вирус может дать осложнения на другие органы. Поэтому суд должен был освободить Забидова от дальнейшего отбытия наказания, тем более что он уже семь суток провел в заключении. Законодательство допускает освобождение лица от дальнейшего отбытия наказания по состоянию здоровья», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Глава движения «Демократия – 1918» Ахмед Мамедли также считает, что Забидов должен быть освобожден от дальнейшего наказания. «Джалил Забидов и так необоснованно провел в заключении семь суток. Он должен быть освобожден от дальнейшего наказания в виду неправомерного ареста, так как был арестован на основе показаний полицейских и лишен возможности пригласить адвоката по выбору. Очевидно, что его преследуют за публикации в соцсетях. Он и ранее за это подвергался преследованиям», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" также писал, что 10 января в Азербайджане был обнаружен штамм коронавируса "омикрон". Он был выявлен у 12 человек, приехавших в Азербайджан из-за границы. Власти страны призвали жителей пройти повторную вакцинацию. Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".