Задержан азербайджанский активист Джалил Забидов 

08 июля 2021, 20:09

Полицейские задержали члена движения D18 Джалила Забидова в Азербайджане 7 июля, и его местонахождение до сих пор неизвестно, сообщила зампред движения Самира Агаева.

По ее информации, Забидова задержали сотрудники Ярдымлинского райотдела полиции. "Более суток с ним связи нет. Мы считаем, что его задержали из-за критических публикаций в соцсетях, участия в кампании под хештегом #протестую против социальной несправедливости, коррупции и произвола. Его уже в прошлом году в мае арестовывали на пять месяцев по надуманному обвинению в хулиганстве", - заявила Агаева корреспонденту "Кавказского узла".

Зампред движения D18 считает, что для задержания Забидова не было каких-либо оснований.

В Ярдымлинском райотделе полиции информацию о задержании активиста не подтвердили, порекомендовав обратиться в МВД Азербайджана. Однако в этом ведомстве получить комментарии не удалось.

Напомним, школьный учитель из села Дяллякляр Ярдымлинского района, член движения D18 Джалил Забидов в мае 2020 года был приговорен к пяти месяцам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Активисты тогда сочли, что его преследование связано с протестами против фальсификации на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".