Родные Чемурзиевой пожаловались на пропажу денег и украшений после обыска

01 мая 2022, 02:28

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После обысков в доме жительницы Назрани Лейлы Чемурзиевой пропали 100 тысяч рублей и золотые украшения, рассказала ее мать Людмила Орцханова. Она обратилась в прокуратуру, где не нашли нарушений со стороны правоохранителей. Родным Чемурзиевой удалось встретиться с ней в СИЗО, где задержанная рассказала, что силовики во время обыска показывали ей деньги и украшения.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля сестра жительницы Назрани Лейлы Чемурзиевой, ранее судимой за участие в незаконном вооруженном формировании, сообщила, что силовики в масках ворвались в ее дом и увезли женщину в неизвестном направлении. Ей было подброшено самодельное взрывное устройство, заявила сестра. Чемурзиева была арестована. Ее родные пожаловались, что во время обыска силовики напугали детей, а после их визита пропали деньги и золотые украшения.

После обыска владелица домовладений Людмила Орцханова обнаружила пропажу денег в размере 100 тысяч рублей и всех золотых украшений ее снохи, дочери и внучек, Корреспонденту «Кавказского узла» она рассказала 30 апреля, что 5 апреля почтальон принесла пенсию.

«У меня трое внуков – инвалиды. Их пенсию мы получаем. И пенсию сына, инвалида первой группы, который сейчас после тяжелой травмы лечится в Германии, тоже нам присылают. Плюс моя пенсия по старости. И все эти деньги - на которые нам нужно жить, покупать продукты, лекарства - у нас после обыска пропали. И золотые украшения - кольца, цепочки, серьги, браслеты - тоже забрали, ничего не осталось. Ведь, когда проводили обыск, нас никуда не пускали. Сидели мы в одной комнате, даже в окно запрещали смотреть. Эти правоохранители хозяйничали везде, как хотели. Сейчас нам помогают родственники деньгами, продукты привозят иногда. Но сейчас такое время, что у всех финансовые проблемы, помогают, кто как может. Вот скоро наш большой праздник, Ураза-Байрам, а мы не сможем детям даже минимум сладостей купить», - пожаловалась пожилая женщина.

8 апреля Орцханова обратилась в Назрановскую прокуратуру, чтобы там провели проверку и помогли вернуть деньги и украшения. 20 апреля за подписью заместителя прокурора города Назрань М. Бахарчиева пришел ответ, в котором говорится, что обследование представителями правоохранительных органов «проводилось в соответствии с требованием закона, нарушений при проведении обследования и изъятия предметов не допущено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется» (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Об этом «Кавказскому узлу» рассказала Танзила, сноха Орцхановой.

По ее словам, задержание Лейлы и заключение ее под стражу для многих родственников и знакомых было как гром среди ясного неба. «Она, когда вернулась домой, очень активно включилась в жизнь, столько планов было у нее - и все это было связано с детьми. Она и лошадь купила, знала, что для ее сыновей это было несбыточной мечтой. Дети скучают без Лейлы, особенно старшая дочка. Переживает девочка, как там Лейла. В каждой молитве она молит Всевышнего об освобождении мамы», - рассказала Танзила.

Начальник следственного изолятора ОФСИН России по Республике Ингушетия Муса Батыгов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что он несколько беседовал с Лейлой Чемурзиевой. «Она содержится в камере вместе с девушкой – узбечкой. Жалоб на состояние здоровья, на условия содержания у нее не было. Она и ее сокамерница получают прогулки два раза в день - в отличие от мужского контингента СИЗО. В камере есть холодильник, есть все условия, чтобы совершать намаз, согласно нашим обычаям. Хотя Чемурзиева и не говорит, но чувствуется, что очень скучает по детям, по матери, у которой, по ее словам, серьезные проблемы со здоровьем», - заметил Батыгов. Он также сказал, что два дня назад у Лейлы Чемурзиевой было краткосрочное свидание с ее родными.

По словам Людмилы Орцхановой, с просьбой предоставить свидание с дочкой она обратилась к адвокату. Марк Гат, который уже неоднократно встречался со своей доверительницей, с этой просьбой обратился к следователю. «Тот не отказал в этой просьбе и сказал, чтобы кто-нибудь из родных пришел за разрешением на свидание», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Мы пришли за разрешением в начале рабочего дня, и нам его дали, но нужно было уже в два часа быть в СИЗО. Пришлось срочно ехать на рынок, покупать продукты для передачи. Короче говоря, успели. В комнату для свиданий разрешили зайти моей свекрови Людмиле Орцхановой и старшей дочки Лейлы», - рассказала Танзила.

По словам девочки, Лейла спрашивала, как дела дома, наставляла дочку быть внимательной к братьям, к младшим детям, во всем помогать бабушке, быть экономной маленькой хозяйкой. «Она также велела передать брату [...], чтобы он хорошо ухаживал за лошадью, не забывал его купать, вовремя кормил. Танзила сказала, что Людмила пожаловалась Лейле, что во время обыска пропали деньги и драгоценности, на что Лейла сказала матери, что она об этом знает. «И рассказала, что эти люди, когда держали ее под охраной в ее доме, разложили перед ней на столе и деньги, и украшения», - передала слова Лейлы молодая женщина.

«Больше получаса длилось свидание. Ни дочка, ни свекровь не могли обнять Лейлу, потому что общались они с ней через стекло по телефону», - рассказала Танзила.

По ее словам, после свидания с Лейлой свекровь сильно сдала: у нее держится высокое давление, поднялся сахар. «Все время плачет. Она никак не может понять, почему ее дочь, которую обвиняют в хранении какой-то бомбы, опять держат под стражей. Говорит, почему нельзя, пока будут разбираться следователи, чтобы она была дома, среди детей, среди родных. Даже попросила участкового, чтобы он написал характеристику на Лейлу. Может это поможет на суде изменить меру пресечения», - делится Танзила.

Амир, брат Лейлы, предположил, что силовики специально перед Лейлой бравировали и деньгами, и украшениями. «Они провоцировали сестру на неадекватные действия. Она могла не выдержать и бросить в них что-то или же раскидать эти деньги, попытаться порвать их. А это новая статья УК - неповиновение сотрудникам правоохранительных органов или еще что-то. Но она молодец, сдержалась, не поддалась на эту провокацию», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Лейла Чемурзиева, вдова убитого ранее боевика Тачиева, была ранена 31 октября 2015 года во время спецоперации на рынке в Назрани. После этого ее обвинили в связях с лидером боевиков Сунженского района Бесланом Махаури и лидером "назрановской" группировки Ильясом Ведзижевым, убитыми в этой спецоперации. По данным родственников Чемурзиевой, она не перевозила на машине боевиков, как считает следствие, а ехала к родственнице в больницу. В августе 2016 года Назрановский райсуд приговорил Чемурзиеву к восьми годам колонии, признав ее виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия и применении насилия к представителю власти. Признательные показания Чемурзиева дала под пытками, заявила семья осужденной. В декабре того же года Верховный суд Ингушетии снизил на полтора года срок наказания Чемурзиевой.

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