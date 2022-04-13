Родственники сообщили подробности об обыске в доме Чемурзиевой

13 апреля 2022, 01:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительница Назрани Лейла Чемурзиева арестована по обвинению в хранении самодельного взрывного устройства. Родные Чемурзиевой считают ее невиновной и пожаловались, что во время обыска силовики сильно напугали детей, а после их визита пропали деньги и золотые украшения.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля сестра жительницы Назрани Лейлы Чемурзиевой, ранее судимой за участие в незаконном вооруженном формировании, сообщила, что силовики в масках ворвались в ее дом и увезли женщину в неизвестном направлении. Чемурзиевой было подброшено самодельное взрывное устройство, заявила сестра.

Лейла Чемурзиева была задержана в ночь с 5 на 6 апреля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Марк Гат. «При ней был обнаружен так называемый «боеприпас», ей предъявлено первичное обвинение по статье 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Назрановский суд избрал меру пресечения Чемурзиевой в виде ареста на один месяц», - сказал он. Адвокат также сообщил, что Чемурзиева пока находится изоляторе временного содержания в Назрани, ее планируется перевести в следственный изолятор в Карабулаке.

Пока Чемурзиева отказывается давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции России (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого), сказал Гат.

По словам адвоката, он встречался со своей доверительницей и та сказала, что чувствует себя нормально. "По ее словам, никаких противоправных действий к ней не применялось", - добавил он.

Мать Лейлы Чемурзиевой Людмила Орцханова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что силовики ворвались к ним во двор, сломав ворота. «Мы живем так: четыре женщины, из них две старые пенсионерки, и шестеро детей. Так получилось, что взрослых мужчин на нашем подворье нет, а потому на ночь железные ворота мы закрываем на крепкий запор», - сказала она.

По словам Орцхановой, никто не предполагал, что крепкие ворота можно снести одним махом, вместе с частью забора. "Когда раздался грохот от падающих ворот, я кинулась к окну и увидела во дворе много людей в форме. Одни побежали в дом, где жили мы с сестрой, такой же старой, как и я, и Лейла со своими детьми. А другие направились в дом, где с четырьмя детьми живет Танзила, моя сноха", - рассказала женщина.

Люди, которые ворвались в дом, где жила Лейла, сразу потребовали выключить телевизор, и спросили у детей, в какой комнате и на какой кровати спит мать. "Дочка Лейлы прошла в комнату, где стояли друг против друга две полутораспальные кровати, и сказала, что на одной спит она с мамой, а напротив - бабушка", - рассказала Орцханова.

По ее словам, после этого несколько человек зашли с Лейлой в эту комнату и плотно закрыли за собой дверь. "С нами осталось двое силовиков, один из них приказал включить телевизор на полную громкость. Мы еще минут пять оставались в этом доме, а потом всех нас отвели в дом Танзилы, а Лейла осталась", - рассказала мать Чемурзиевой.

По ее словам, в дом снохи тоже ворвалось несколько человек в камуфляже. 12-летняя внучка, у которой есть неврологические проблемы, испугавшись, забилась в уголок между шкафом и креслом, но один из силовиков схватил девочку за волосы, протащил волоком и швырнул на пол посреди комнаты, грязно бранясь, рассказала Орцханова. «Танзила кинулась защитить дочку, но этот человек с криком «На пол! Лежать!» ее так сильно оттолкнул, что она едва устояла на ногах. А тут стало плохо моему внуку [...], у него посинели губы, глаза закатились. Танзила кинулась к нему», - продолжила рассказ пенсионерка.

Танзила рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что у ее младшего сына нарушение углеводного обмена. «От страха, от каких-то нервных потрясений у него падает сахар, он синеет. Нужно быстро дать ему что-то сладкое и успокоить. Еле упросила их пустить меня на кухню за сахаром. Кричала, что ребенок может умереть, и только когда у сына начались судороги, они разрешили. Сколько дней прошло после этого, сын до сих пор плохо спит, а [дочь] причесаться не может без слез – больно. Этот человек в камуфляже, когда тащил дочку, вырвал ей клок волос», - пожаловалась Танзила. (По словам нефролога Ольги Борисовой, к которой за комментарием обратилась корреспондент «Кавказского узла», при расстройствах углеводного обмена - гипогликемии - в организме происходят необратимые изменения, которые связаны с деятельностью центральной нервной системы. По словам врача, понижение глюкозы в крови может спровоцировать судороги и нарушения сознания, человек может впасть в гликемическую кому, и ребенка с таким расстройством углеводного обмена нужно оберегать от различных нервных расстройств и стрессовых ситуаций).

По словам Орцхановой, на время обыска у всех забрали мобильные телефоны. Она предположила, что телефоны забирали, чтобы никто не мог позвонить родным и попросить, чтобы они приехали. «Когда проводили обыск, нам никто не показал постановление суда или ордер, нам не представили понятых, хотя бы из числа своих же сотрудников», - возмутилась она.

Пока шел обыск, ни взрослым, ни детям не разрешалось подходить к окну, сказала мать Лейлы. «Но у меня поднялось давление и я, невзирая на окрики и приказания не двигаться, еле-еле добралась до окна, чуть приоткрыла фрамугу, чтобы вдохнуть свежий воздух. Видела, как эти люди в камуфляже как будто что-то ищут, заглядывая в разные уголки двора, даже на чердак полезли. Видела, как приехала еще одна машина, и оттуда вышли еще несколько человек – все в черном и в черных масках. Они пошли в дом, где осталась Лейла. Мы так и не знаем, что было в том доме, что эти люди делали с ней. Прошло достаточно много времени, прежде чем я увидела, что мою дочь увозят», - рассказала Орцханова.

Она заявила, что никаких бомб в их домах нет и не было. «Если они при обыске что-то там нашли, так почему нам, взрослым, не сказали об этом, не показали эту бомбу?» - задалась вопросом женщина.

Орцханова также рассказала, что после обыска у ее сестры пропали из сумки четыре тысячи рублей. «Пятого числа каждого месяца почтальон приносит нам деньги: у Танзилы двое детей – инвалиды, а дети Лейлы получают пособие за потерю кормильца. Лейла через несколько лет после того, как был убит ее первый муж, предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования, вышла замуж второй раз, родила сына. Но муж заболел и вскоре умер. Мальчик также, как и его братья и сестра от первого мужа Лейлы, стал получать пособие за потерю кормильца. Еще получаем пенсии по старости я и моя сестра и сын-инвалид, муж Танзилы, который лечит свой поломанный после аварии позвоночник в Германии. Всего каждый месяц почтальон приносит нам 100 тысяч рублей. Так вот эти деньги после посещения силовиков пропали», - сказала она.

По словам Орцхановой, пару дней назад одна из дочереей Лейлы, собираясь в гости к своей родственнице, чтобы поздравить с Рамаданом, решила надеть браслет и пару колечек. Но их тоже в доме не оказалось, как и остальных золотых вещей, что были в шкатулке, отметила она. По словам женщины, больше всего она горюет по поводу пропажи золотого колечка, которое на пятидесятилетие подарила ей дочь.

«Лейла всегда любила делать подарки, устраивать праздники родным и близким, помогать всем, кто нуждается в помощи и поддержке», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" родной брат Лейлы Амир. Он считает, что в первый раз сестру арестовали и осудили лишь потому, что она стала помогать находящейся под стражей юной роженице, жене участника незаконного вооруженного формирования. «К женщине никто не приходил, передачи не приносил, только Лейла. Она хорошая мать, ее дети любят, не только родные, но и племянники. Купила сыну лошадь - долго выбирала, чтобы конь был красивый и послушный, ведь дети будут на нем ездить. Когда привезли коня, то дети не верили, что у них во дворе теперь есть свой конь. Стали учиться ухаживать, кормить. Мне дети часто звонят, по видео показывают, как они уже умеют ездить», - рассказал Амир.

По словам брата, дом, в котором живет Лейла с мамой и с детьми - старый, без всяких удобств. «Когда сестра вернулась домой, она решила, что у нее достаточно сил, чтобы самой, с помощью сыновей, сделать в доме капитальный ремонт, обустроить его. Все родственники решили ей помочь, собрали деньги. Она купила ламинат, двери, еще кое-какие стройматериалы. А тут новое задержание - якобы нашли какую-то самодельную бомбу, которую никому из тех взрослых, кто был дома, не показали. Зная свою сестру, зная, как она любит детей, с какой нежностью она относится к нашей маме, как следит за ее здоровьем, я не могу представить, что она где-то во дворе или дома прятала эту бомбу. В доме полно детей, мальчишек, которые, играя, могут залезть в самые непредсказуемые места [...] Моя сестра Лейла Чемурзиева этого сделать никак не могла», - уверен Амир.

Он напомнил, что в 2016 году в суде первой инстанции прокурор требовал отправить Лейлу в тюрьму на 15 лет, потому что ей инкриминировали три статьи – применение насилия к представителям власти, участие в незаконном вооруженном формировании и хранении оружия. "Но судья назначил ей наказание восемь лет. Адвокат требовал оправдательного приговора, потому что ни по одной из статей обвинения не было ни одного доказательства, которое бы подтверждало виновность сестры. Верховный суд Ингушетии [...] назначенное наказание - восемь лет лишения свободы - снизил еще на полтора года», - рассказал Амир. Он считает, что тогда дело было сфальсифицировано.

Напомним, Лейла Чемурзиева, вдова убитого ранее боевика Тачиева, была ранена 31 октября 2015 года во время спецоперации на рынке в Назрани. После этого ее обвинили в связях с лидером боевиков Сунженского района Бесланом Махаури и лидером "назрановской" группировки Ильясом Ведзижевым, убитыми в этой спецоперации. По данным родственников Чемурзиевой, она не перевозила на машине боевиков, как считает следствие, а ехала к родственнице в больницу. В августе 2016 года Назрановский райсуд приговорил Чемурзиеву к восьми годам колонии, признав ее виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия и применении насилия к представителю власти. Признательные показания Чемурзиева дала под пытками, заявила семья осужденной. В декабре того же года Верховный суд Ингушетии снизил на полтора года срок наказания Чемурзиевой.

Адвокат Магомед Гандаур-Эги сообщил тогда "Кавказскому узлу", что защита требовала оправдательного приговора, потому что ни по одной из статей обвинение не имело ни одного доказательств, подтверждавших виновность Чемурзиевой. "Во время судебного разбирательства не было допрошено ни одного свидетеля защиты, а свидетели обвинения путались в показаниях, отвечали невпопад, опровергая то, что говорил предыдущий свидетель. В результате суд в основу приговора приложил показания свидетелей, полученных во время следственного расследования, что является грубейшим нарушением УПК РФ", - сказал адвокат.

В сентябре 2019 года адвокат Чемурзиевой Елена Харионовская сообщила, что обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с заявлением о том, что на ее подзащитную в колонии было оказано давление с целью получить показания против трех жителей Ингушетии. Один из людей, упомянутых силовиками, сообщил, что никогда не слышал о Чемурзиевой.

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