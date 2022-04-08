Лейла Чемурзиева задержана в Назрани

08 апреля 2022, 07:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики в масках ворвались поздним вечером в дом жительницы Назрани Лейлы Чемурзиевой и увезли ее в неизвестном направлении. Чемурзиевой было подброшено самодельное взрывное устройство, заявила ее сестра.

По данным источника, ингушские силовики обнаружили в доме ранее судимой за участие в незаконном вооруженном формировании местной жительницы самодельную бомбу, после чего женщина была задержана.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий по адресу ее проживания изъято самодельное взрывное устройство дистанционного действия с поражающими элементами", – привел 7 апреля "Интерфакс" слова источника.

Жительница Назрани водворена в ИВС, против нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". В 2016 году она была приговорена к шести с половиной годам заключения за участие в незаконном вооруженном формировании, она была вдовой одного из ликвидированных боевиков и оказывала помощь бандитам, выступая связником, и вербовала девушек, добавил источник.

Речь идет о жительнице Насыркорта (округ Назрани, - прим. "Кавказского узла") Лейле Чемурзиевой, она была задержана в ночь на 6 апреля, информировала 7 апреля "Фортанга". Зарифа, сестра Лейлы, рассказала, что она проживала с матерью и четырьмя детьми, является безработной. 5 апреля около 23.00 силовики в масках снесли забор дома, после чего увезли Чемурзиеву в неизвестном направлении, добавила ее сестра.

"Мы не знаем, где сестра. Я думаю, ее похищение связано с нахождением в тюрьме. Ей в машину подкинули взрывное устройство и обвинили в незаконном хранении оружия. Сестру подставили, и теперь снова что-то хотят с нею сделать", – сказала Зарифа.

Она уточнила, что Лейла освободилась полгода назад после шестилетнего пребывания в колонии.

На 07.20 мск 8 апреля на сайтах управления МВД по Ингушетии и следственного управления СКР по Ингушетии нет сообщений о задержании Лейлы Чемурзиевой.

"Кавказский узел" также писал, что 10 июля 2021 родственники жителей Ингушетии Микаила Горчханова и Анзора Плиева рассказали, что оба мужчины были , 9 июля 2021 года похищены из села Плиево. Они были вывезены за пределы села на микроавтобусе и автомобиле "Нива".

Горчханова и Плиева отвезли в Магас и завели в здание одной из силовых структур, рассказали проследившие за машинами похитителей родные пропавших. Во время обыска в их дом подбросили сумку с гранатами, заявили мать и сестра Микаила Горчханова.

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