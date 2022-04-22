Число прибывших в Ростовскую область беженцев из Донбасса за сутки превысило 14,5 тысячи

22 апреля 2022, 10:51

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Почти 70 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область с начала недели, в том числе более 14,5 тысячи - за минувшие сутки, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля - еще до объявления специальной операции российских вооруженных сил на Украине. Прибывшие из ДНР и ЛНР беженцы рассказали, что стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома. Погрануправление ФСБ по Ростовской области ежедневно приводит данные о числе пересекших границу Ростовской области жителей Донбасса. 21 апреля въехали свыше 14 тысяч жителей ЛНР и ДНР за сутки.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14500 граждан", - цитирует пресс-службу областного пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Всего, по данным ведомства, с начала недели в Ростовскую область прибыли почти 70 тысяч беженцев из Донбасса.

В администрации Красного Сулина "Кавказскому узлу" сообщили, что в день до 100 жителей Донбасса оформляют документы на выплату материальной помощи. Жители ЛНР рассказали, что обстановка в их населенных пунктах в целом спокойная, приехать за выплатами их заставила сложная экономическая ситуация, а за поездку пришлось заплатить деньги частным перевозчикам. Они отметили, что раньше организовывали перевозки на автобусах, а теперь люди добираются самостоятельно.

Ранее некоторые беженцы заявляли, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Также они делились с "Кавказским узлом" опасениями за своих родных и близких, оставшихся дома. Некоторые жители Донбасса говорили о трудностях с получением гуманитарной помощи в Ростовской области.

Отметим, что общение журналистов с беженцами с самого начала эвакуации регламентируется властями. Для входа в пункты временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее полицейские задержали журналистку-фрилансеру Полину Ефимову, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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