Кубанец приговорен к штрафу после пикета

22 апреля 2022, 07:46

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Суд в Новороссийске оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Константина Зеленского, посчитав его пацифистский пикет дискредитацией российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, выступающие против спецоперации на Украине, стали подвергаться преследованию и по этой статье, в том числе в Краснодарском крае. Суды на Кубани игнорируют все доводы защиты людей, задержанных за призывы к миру, констатировали юристы.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Октябрьский райсуд Новороссийска оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Константина Зеленского, признав его виновным в дискредитации российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), пишет 21 апреля правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Зеленский провел одиночный пикет с пацифистским плакатом, а также выкрикивал лозунги против спецоперации, говорится в публикации на сайте проекта.

Одиночный пикет Зеленского был проведен еще в марте, сообщило 21 апреля "Кавказ. Реалии"**.

Дата суда в сообщениях не указана. Информация о заседаниях по административным делам по состоянию на 07.30 мск недоступна на сайте Октябрьского райсуда Новороссийска. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на сайте.

Отметим, что 20 апреля суд в Краснодаре прекратил административное дело местной жительницы Влады Рохманенко, которой в марте был назначен штраф 15 тысяч рублей за дискредитацию армии. Согласно административному протоколу, девушка объединилась "с группой лиц" и призывала к дискредитации армии, однако на приложенных к материалам дела фотографиях Рохманенко не было, указал ее адвокат. Сама девушка в суде пояснила, что просто проходила мимо и села на лавочку, заинтересовавшись скоплением людей.

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* включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** внесено Минюстом в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.