Жительница Кубани добилась в суде отмены штрафа за дискредитацию российских военных

21 апреля 2022, 04:52

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Суд в Краснодаре прекратил административное дело в отношении девушки, которой ранее был назначен штраф в 15 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

В марте Владе Рохманенко по решению суда был назначен оштрафован за участие в пацифистской акции.

Новое решение судом в Краснодаре вынесено 20 апреля, дело в отношении Рохманенко прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"* в своем Telegram-канале.

Согласно составленному силовиками протоколу, девушка объединилась с группой лиц и призывала к дискредитации Вооруженных сил России, однако на приложенных к материалам дела фотографиях Рохманенко не было, заявил ее адвокат Алексей Аванесян.

Сама девушка в суде поясняла, что проходила мимо и села на лавочку, потому что заинтересовалась большим скоплением силовиков около арки. Это решение было обжаловано, пишет со ссылкой на Аванесяна 93.ru.

"Кавказский узел" также инофрмировал, что 16 апреля правоохранительные органы составили протокол по статье о дискредитации российской армии на Евгения Буханцева, который провел пикет в Краснодаре.

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** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.