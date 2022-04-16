Краснодарский активист обвинен в дискредитации армии

16 апреля 2022, 22:55

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Полицейские составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России на Евгения Буханцева, который провел пикет в Краснодаре.

Буханцев был задержан у здания Кубанского государственного технологического института с плакатом, на котором было написано требование правдивой информации.

Активиста доставили в ОВД Западного округа Краснодара, а отпустили из отдела полиции с протоколом по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Кавказский узел" также писал, что 12 апреля суд в Краснодаре оштрафовал на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации вооруженных сил 30-летнего местного жителя Александра Лукача, который 4 апреля вышел на пикет в Краснодаре с плакатом против спецоперации на Украине.

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* – включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.