Дети-инвалиды в Курганинском районе оказались лишены помощи соцстраха

22 апреля 2022, 08:39

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Дети с ограниченными возможностями не получили от Фонда социального страхования кресла-коляски, корсеты, ортопедическую обувь, корректоры осанки и другие технические средства реабилитации, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Фонд социального страхования в нарушение закона о соцзащите инвалидов и не обеспечил 13 детей из Курганинского района техническими средствами реабилитации, сообщила 21 апреля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Дети в возрасте от 2 до 17 лет должны были получить кресла-коляски с ручным приводом, корсеты, ортопедическую обувь, корректоры осанки, ортезы и протезы бедра для купания, говорится в сообщении ведомства. Все эти средства реабилитации им предоставлены не были.

Прокуратура внесла представление исполняющему обязанности управляющего краевым отделением Фонда Владимиру Федянину, чтобы он устранил нарушение закона.

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