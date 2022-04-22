22 апреля 2022, 08:39

Дети-инвалиды в Курганинском районе оказались лишены помощи соцстраха

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дети с ограниченными возможностями не получили от Фонда социального страхования кресла-коляски, корсеты, ортопедическую обувь, корректоры осанки и другие технические средства реабилитации, сообщила прокуратура Краснодарского края. 

Фонд социального страхования в нарушение закона о соцзащите инвалидов и не обеспечил 13 детей из Курганинского района техническими средствами реабилитации, сообщила 21 апреля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Дети в возрасте от 2 до 17 лет должны были получить кресла-коляски с ручным приводом, корсеты, ортопедическую обувь, корректоры осанки, ортезы и протезы бедра для купания, говорится в сообщении ведомства. Все эти средства реабилитации им предоставлены не были.

Прокуратура внесла представление исполняющему обязанности управляющего краевым отделением Фонда Владимиру Федянину, чтобы он устранил нарушение закона.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Поддержка судов упростила активистам борьбу за права инвалидов в Махачкале", "Случаи на аттракционах в Геленджике и Волжском обнажили проблемы адаптации особенных детей", "Активисты в Кабардино-Балкарии объявили акцию помощи детям-инвалидам".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 апреля 2022, 07:46

22 апреля 2022, 06:48

22 апреля 2022, 05:50

22 апреля 2022, 04:50

22 апреля 2022, 03:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи