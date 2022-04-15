Ограничения на освещение военного конфликта введены в Нагорном Карабахе

15 апреля 2022, 10:46

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Разрешено публиковать только официальную информацию о ситуации в зоне конфликта с Азербайджаном, а опровергать сообщения властей запрещено под угрозой административного и уголовного преследования, распорядился сегодня президент Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 8 марта, когда из-за обстрелов были эвакуированы жители села Храморт. После 15 марта жители стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. Баку отверг обвинения в нарушении границы. Для обеспечения безопасности жителей сел в Аскеранском районе пост российских миротворцев размещен на горе Караглух, сообщил 9 апреля президент Нагорного Карабаха.

Появление поста миротворцев не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, указали армянские военные аналитики. Бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде не исключил вероятности новых инцидентов.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому установлены правила публикации или распространения информации во время правового режима военного положения, объявленного на территории Нагорного Карабаха, сообщила сегодня пресс-служба президента.

Ограничения вызваны необходимостью "обеспечения государственной и общественной внешней и внутренней безопасности", говорится в публикации на сайте президента Нагорного Карабаха.

Согласно указу, публиковать в Интернете, в том числе в соцсетях, информацию военного характера, информацию, имеющую отношение к госбезопасности, сведения о ситуации на границах Нагорного Карабаха, о боевой технике, вооруженных силах и других войсках можно только со ссылкой на сведения госорганов и без редактирования.

Кроме того, запрещается публикация сообщений, "заведомо фальсифицирующих и (или) опровергающих действия (в том числе выступления, публикации)" органов власти, и пропаганды, "направленной против обороноспособности и безопасности" Нагорного Карабаха.

Контроль поручен полиции, которая уполномочена временно конфисковывать или арестовывать печатное, радиовещательное оборудование и множительные аппараты. "Нарушение установленных правил влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Согласно статье 182.5 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение правил предусмотрен штраф от 300 до 1500 минимальных зарплат, а соответствующая статья 321.4 Уголовного кодекса предусматривает до двух лет лишения свободы, подчеркивается в публикации.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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