Евросоюз ускорил процедуру рассмотрения заявки Грузии о вступлении в ЕС

12 апреля 2022, 08:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузия получила опросник для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, хотя власти страны ожидали, что Евросоюз выдаст этот опрос только через несколько лет, заявила Саломе Зурабишвили. У Грузии на заполнение опросника есть один месяц, окончательное решение о присвоении Грузии статуса кандидата обсудят в июне на заседании Европейского совета.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении страны к союзу. 3 марта стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление на вступление страны в Европейский союз. В Брюсселе 7 марта Комитет постоянных представителей стран Евросоюза договорился поручить Европейской комиссии дать заключения по заявкам на вступление в ЕС, поданных Грузией, Украиной, а также Молдавией. 15 марта парламент Грузии принял резолюцию об ускоренной интеграции в Евросоюз. Проект резолюции поддержали как депутаты от правящей партией "Грузинская мечта", так и представители оппозиции. В принятом документе парламент Грузии призвал государства-члены и институты ЕС предпринять все необходимые шаги для ускорения ее вступления в организацию.

В Люксембурге Грузии передан опросник для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС, сообщило 11 апреля со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии "ИнтерпрессНьюс".

Опросник передал министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей. "Сделав заявку на вступление в ЕС и сегодня уже получив опросник для получения статуса страны-кандидата на членство, Грузия переходит на качественно новый, более амбициозный и важный для страны этап в процессе интеграции с ЕС. Это логичный и предполагаемый процедурами ЕС шаг, подразумевающий оценку готовности страны в различных направлениях, в том числе в направлении политической, экономической и законодательной совместимости", - процитировало заявление МИД Грузии агентство.

На основании анкеты самооценки статуса кандидата в ЕС Еврокомиссия подготовит собственный оценочный отчет о предоставлении стране статуса кандидата, уточнило 11 апреля "Новости-Грузия".

У Грузии на заполнение опросника есть один месяц, окончательное решение в связи с присвоением Грузии статуса кандидата будет принято в июне на заседании Европейского совета. Анкета для членства в ЕС в этот же день была передана и Молдове.

В опроснике находятся сформулированные в 1993 году Копенгагенские критерии, которым должна соответствовать каждая вступающая в Евросоюз страна. В политической это - демократия и верховенство права, в экономической - рыночная экономика. Критерии учитывают и соответствие страны правовым актам Евросоюза или возможности и сроки для их имплементации страной-кандидатом, информировало издание.

Это новый необыкновенный шанс для Грузии, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Сегодня [11 апреля] один из самых знаменательных дней в истории Грузии. Сегодня мы получили от Евросоюза вопросник, который, наверное, не ожидали еще несколько лет", - процитировало 11 апреля заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили в связи с получением вопросника по заявке на членство в ЕС "Грузия Online".

"Мы должны поблагодарить за это все государства-члены ЕС и руководство ЕС, Еврокомиссию и Европейский совет, но еще больше мы должны поблагодарить Украину и украинскую борьбу. Если бы не эта самоотверженная борьба Украины, возможно, этот день и не наступил бы, по крайней мере, не наступил бы так быстро. Из-за этой трагической ситуации Евросоюз решил ускорить этот процесс и сделать его более политическим, чем бюрократическим", - заявила Саломе Зурабишвили.

Полученный документ - это не только вопросник, но и большая ответственность перед Грузией, считает Саломе Зурабишвили. "Это национальное дело, это национальный интерес, и я не думаю, чтобы мы все не объединились в таком великом национальном деле, о котором мечтали наши предки со времен первой независимости", - заявила президент Грузии.

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